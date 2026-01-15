Ferdinand Habsburg auch 2026 für Alpine in der WEC

Die Plätze für die Saison 2026 in der Hypercar-Klasse der FIA WEC füllen sich immer mehr. Nachdem Alpine gerade erste Nachwuchsfahrer Victor Martins verpflichtet hat , wurde auch Ferdinand Habsburg bestätigt. Der schnelle Österreicher zählt bereits seit 2024 zum Alpine-Kader.

«Aller guten Dinge sind Drei, heißt es so schön!», freut sich Habsburg auf die dritte Saison bei Alpine. «Ich liebe es, mit Alpine Rennen zu fahren - und jetzt, wo ich weiß, wie es sich anfühlt, mit dieser Marke zu gewinnen, ist die Vorfreude umso größer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, mit diesem Team an allen acht Rennen teilzunehmen, insbesondere in Le Mans. Dort werden wir unser Bestes geben und alles dran setzen, dieses Jahr den Sieg zu holen.»

Wie von Habsburg angedeutet, konnte er sich bereits in die Siegerlisten der WEC eintragen. Im A424 gewann Habsburg gemeinsam mit Paul-Loup Chatin und Charles Milesi das Rennen 2025 im japanischen Fuji. «Ferdinand ist die perfekte Verkörperung eines Langstreckenfahrers – genau der Fahrertyp, von dem man träumt, ihn im Team und als Teamkollegen zu haben», meint Teamchef Philippe Sinault. «Er besitzt ein außergewöhnliches Rennverständnis. Er erfasst Situationen instinktiv, egal ob am Start eines Rennens oder mitten in der Nacht in Le Mans, und weiß, wie er seinen Fahrstil entsprechend anpassen muss.»

Mit den Neuzugängen António Félix da Costa bzw. Victor Martins sowie mit Frédéric Makowiecki und jetzt Ferdinand Habsburg hat Alpine für die kommende Saison nun vier Piloten fix – und nur noch frei zwei Plätze in den beiden A424 zu vergeben.

