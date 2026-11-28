Die Sportwagen-WM (FIA WEC) boomt aktuell. Zwar haben zuletzt einige Hersteller den Ausstieg aus der Hypercar-Klasse verkündet, doch mit McLaren und Ford kommen 2027 zwei Neulinge hinzu. Somit werden auch dann acht Marken um die Gesamtsiege kämpfen. Für 2030 soll es dann ein neues technisches Reglement geben. Dabei sollen die aktuell noch existierenden Unterschiede zwischen Hypercars nach LMH- und LMDh-Bauart eliminiert werden. Ziel ist es somit, ein einziges Reglement für alle WEC-Hypercars zu erstellen.

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Somit könnte dann eventuell auch auf die sogenannten Balance of Performance (BoP) verzichtet werden, welche die Rennwagen über diverse Einstufungen auf ein Rundenzeiten-Niveau bringt. «Es ist natürlich noch zu früh, um über die 2030er Regeln zu sprechen, da wir ja aktuell zusammen mit den Wettbewerbern am Tisch sitzen – und sicherlich stimmen wir bei allen gemachten Vorschlägen nicht überein», erklärt Antonello Coletta (Global Head of Endurance and Corse Clienti bei Ferrari). «Mein Traum ist es, keine BoP in den neuen Regeln zu sehen – oder zumindest eine sehr reduzierte BoP. Aber wie gesagt, es ist dafür aktuell noch recht früh. Denn vor dem Thema BoP gilt es, andere technische Parameter zu diskutieren. Vor Jahresende werden wir noch ein Meeting haben. Es ist derzeit eine wichtige Phase, denn wenn wir für 2030 gute Regeln haben, gibt es erneut eine goldene Ära im Langstreckensport.»

Ferrari war von 2023 bis 2026 mit dem 499P unterwegs. Mit Erfolg: Dreimal konnten die 24 Hours of Le Mans gewonnen werden. 2025 holten die Italiener zudem beide WM-Titel. Ab 2027 soll dann der Nachfolger am Start stehen. Der Ferrari ist nach LMH-Regeln gebaut und hat beispielsweise ein Hybridsystem auf der Vorderachse. Nach derzeitigem Stand wird in den 2030er Regeln damit aber Schluss sein, da das Regelbuch voraussichtlich wohl ein kleines Hybridsystem auf der Hinterachse beinhalten werden.

Für Ferrari ist dies natürlich ein elementarer Nachteil im Vergleich zur Konkurrenz aus dem LMDh-Lager, die aktuell bereits mit Hybridsystem auf der Hinterachse unterwegs ist. Auch in Bezug auf die Kosten - denn während die LMDh-Marken eventuell einige Baugruppen aus ihren aktuellen Rennwagen für 2030 übernehmen können, muss Ferrari komplett neu denken, wie Coletta gegenüber SPEEDWEEK erläutert.

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«Die neuen 2030er Regeln werden sich von den aktuellen unterscheiden. Wir als Ferrari haben somit keine Chance, Teile des aktuellen Autos zu behalten», so Coletta. «Eines der Ziele bei der Erarbeitung des Reglements ist es, die Kosten zu reduzieren oder zumindest beizubehalten. Für alle ist es wichtig, einen soliden Businessplan aufzustellen.»

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Coletta möchte zudem, dass die 2030er Rennautos zumindest in einigen Bereichen weiterhin diverse Unterschiede untereinander aufweisen – und nicht zu viel Einheitsbrei im Reglement verankert wird. «Wir sollten auch einige Unterschiede beibehalten. Denn sonst gibt es auch keine Herausforderung, Teile zu testen, die wir später in zukünftige Straßenautos stecken können. Das ist zumindest unser Philosophie. Aber ich verstehe auch, dass das nicht die Philosophie ist, die einige andere Hersteller haben.»