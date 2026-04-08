Ferrari 499P aus der WEC trifft die Kunstflugstaffel Frecce Tricolori

Nicht mehr lange, dann startet die Sportwagen-WM (FIA WEC) am 19. April in Imola in die Saison 2026. Imola ist zudem Heimspiel für Ferrari. Zur Einstimmung hat sich das Ferrari Hypercar-Team nun mit dem italienische Kunstflugteam «Frecce Tricolori» (das bedeutet übersetzt in etwa dreifarbiger Pfeil) zusammengetan und einen spannenden Tag erlebt.

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Schauplatz war der Luftwaffenstützpunkt Rivolto in Friaul. Ferrari brachte einen 499P mit, den James Calado über das Gelände steuerte. Zeitgleich nahmen seine vier Teamkollegen Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi und Antonio Giovinazzi auf dem Rücksitz jeweils eines MB-339 Pan-Flugzeuges der italienischen Luftwaffe Platz. Teamkollege Miguel Molina unterstützte vom Boden aus.

Im Flieger der «Frecce Tricolori» hatten die vier Ferrari-Piloten jede Menge Spaß und erlebten spektakuläre Flugmanöver, die sie sicherlich nicht so schnell vergessen werden.