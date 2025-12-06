Ferrari bestätigt alle sieben Werksfahrer für die drei 499P

Konstanz bei Ferrari im Werksaufgebot für die Hypercar-Klasse: Alle sieben Werksfahrer werden auch in der FIA-WEC-Saison 2026 wieder im 499P am Start sein. Im Werkswagen mit der Startnummer 50 sitzen wie gewohnt Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen. Das Schwesterauto mit der #51 teilen sich Alessandro Pier Guidi, James Calado und Antonio Giovinazzi.

Letztgenanntes Trio konnte 2025 den Fahrer-WM-Titel holen. Ferrari gewann 2025 zudem die Hersteller-WM. Mit der Bestätigung der Piloten bleiben die Besatzungen der beiden Werksautos auch in der vierten Saison in Folge (Debüt des 499P war 2023) intakt.

Auch im dritten 499P wird wieder ein Werksfahrer sitzen. Das markant gelbe Hypercar ist seit 2024 in der WEC im Einsatz, wird aber privat von AF Corse an den Start gebracht. Hier dreht wieder Yifei Ye am Lenkrad. Der Chinese konnte 2025 zusammen mit Phil Hanson und Robert Kubica die 24 Stunden von Le Mans gewinnen. Hanson und Kubica sind jedoch keine offiziellen Werksfahrer.

Aktuell ist noch unklar, wer sich 2026 das Steuer des gelben 499P mit Ye teilen wird – zumindest ist klar, dass es keine weiteren Werksfahrer sein werden. Denn ein Ferrari-Sprecher hat bereits mitgeteilt, dass die Verkündung der beiden Piloten direkt über das AF Corse-Team laufen wird.

