Ferrari feiert WM-Titel zusammen mit den Fans in Maranello

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Die WEC-Saison 2025 war ein voller Erfolg für Ferrari: Mit dem 499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi konnte die Fahrer-WM gewonnen werden. Der Schwesterwagen von Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen wurde Dritter im Endklassement und Ferrari gewann zudem die Hersteller-Weltmeisterschaft.
Damit nicht genug: Der privat von AF Corse eingesetzte (gelbe) 499P mit Phil Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye am Steuer siegte bei den 24h Le Mans 2025 und belegte Platz zwei in der WM-Wertung. All das veranlasste Ferrari zu einer speziellen Feier in Maranello. Anwesend waren Ferrari-Mitarbeiter, Fans und die Bürger von Maranello. Mit Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen sowie ihre Teamkollegen Alessandro Pier Guidi und Antonio Giovinazzi (James Calado fehlte aus persönlichen Gründen) ging es mit den beiden (roten) Werks-499P auf Winke-Tour zunächst das Firmengelände. Anschließend gaben die Piloten Autogramme und aßen gemeinsam mit den Mitarbeitern zu Mittag. Am frühen Nachmittag fuhren die zwei 499P dann durch das historische Tor an der Via Abetone Inferiore und wurden von den Tifosi empfangen. Anschließend erreichten sie das Ferrari-Museum in Maranello, wo sie an einer für alle offenen Autogrammstunde teilnahmen.
