Ferrari macht Hypercar-Pilot Phil Hanson zum Werksfahrer

Beförderung für Phil Hanson: Mit Beginn der Saison 2026 ernennt die Mythos-Marke aus Maranello den Briten zum offiziellen Werksfahrer. Ein entsprechender mehrjähriger Vertrag wurde diesbezüglich unterschrieben. Hanson trat in der abgelaufenen Saison 2025 im privat von AF Corse eingesetzten «gelben» Ferrari 499P in der FIA WEC an. Mit Erfolg: Zusammen mit Ferrari-Werksfahrer Yifei Ye und Robert Kubica gelang der Triumph bei den 24h Le Mans.

Werbung

Werbung

«Ich bin ungemein stolz darauf, als offizieller Werksfahrer zu Ferrari zu wechseln und meine Karriere in der FIA WEC fortzusetzen», so Hanson. «Ich bewundere Ferrari seit meiner Kindheit, doch erst durch die Zusammenarbeit mit Ferrari ab 2025 habe ich die unermüdliche Siegeswillenskraft des Teams wirklich zu schätzen gelernt. Es ist mir eine Ehre, an die Erfolge der letzten Saison anknüpfen zu können und vor allem Teil der Ferrari-Familie zu werden.»

Hanson hatte bereits 2020 die LMP2-Klasse in Le Mans gewonnen. Dazu kamen weitere Titel im Prototoypensport wie in der LMP3-Klasse der Asian Le Mans Series (2016/17) bzw. der dortigen LMP2-Klasse (2018/19). Auch in der European Le Mans Series (2020) und in der FIA WEC (2019/20) holte er die LMP2-Krone. Sein kontinuierlicher Aufstieg brachte ihm 2025 die Chance ein, den gelben Ferrari 499P mit Ye und Kubica zu pilotieren.

«Nach einer erfolgreichen Saison mit dem AF Corse-Team, in der er nicht nur die 24 Stunden von Le Mans mit der Startnummer 83 499P gewann, sondern auch während der gesamten Meisterschaft Konstanz und hervorragende Leistungen zeigte und mit seinen Teamkollegen den zweiten Platz in der Fahrerwertung belegte, hat Phil das volle Vertrauen von Ferrari gewonnen. Wir freuen uns daher sehr, ihn als Teil des Kreises der offiziellen Fahrer in unserer Familie willkommen zu heißen und sind überzeugt, dass der bevorstehende Weg, genau wie die Saison 2025, weiterhin erfolgreich sein wird», meinte Ferrari-Langstrecken-Sportchef Antonello Coletta.

Werbung

Werbung