Ferrari verlängert Verträge mit Nicklas Nielsen und Yifei Ye

Gute Kunde für Nicklas Nielsen und Yifei Ye: Beide Piloten werden weiterhin Werksfahrer von Ferrari bleiben. Ihr jeweils bestehender Vertrag mit der Marke aus Maranello wurde für mehrere Jahre verlängert. Das hat Ferrari nun bekannt gegeben. Neben Fahrten im 296 GT3 Evo sind beide aktuell hauptsächlich in der Hypercar-Klasse der FIA WEC unterwegs. Nielsen teilt sich 2026 einen Werks-499P mit Antonio Fuoco und Miguel Molina. Ye startet im privaten von AF Corse eingesetzten (gelben) 499P zusammen mit Philip Hanson und Robert Kubica.

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Nicklas Nielsen hat seit 2018, dem Jahr seines Titelgewinns in der Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe, insgesamt 110 Rennen für Ferrari bestritten. Dabei konnte er fünf Gesamtsiege und 17 Klassensiege sowie 22 Podiumsplätze in der Gesamtwertung und 42 in den Klassen verbuchen. 2024 gewann er im 499P die 24 Hours of Le Mans. Insgesamt erzielte Nielsen in der FIA WEC drei Gesamtsiege und 13 Podiumsplätze.

«Ich freue mich sehr über diese Vertragsverlängerung, die mir sehr viel bedeutet und sich in gewisser Hinsicht wie ein logischer Schritt anfühlt, da ich meine Rennkarriere bei Ferrari begonnen habe», so Nielsen. «Es ist mir eine Ehre, diesen Weg im Namen des springenden Pferdes fortzusetzen. Ich möchte Ferrari und Antonello Coletta für das mir entgegengebrachte Vertrauen danken. Meine Ziele für die Zukunft? Sie bleiben unverändert: mich als Fahrer stetig zu verbessern und gemeinsam mit meinen Teamkollegen viele weitere Rennsiege zu erringen.»

Auch Ye hat bereits die 24 Hours of Le Mans gewonnen. Das war im Jahre 2025. 2024 siegte er im 499P auch beim Lone Star Le Mans auf dem Circuit of The Americas. In 21 FIA-WEC-Rennen mit dem 499P errangen Ye und seine Teamkollegen neben den beiden erwähnten Siegen eine Pole-Position und drei Podiumsplätze. Bislang hat Yifei Ye 33 Rennen für Ferrari bestritten.

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«Ich bin stolz darauf, meine Partnerschaft mit Ferrari zu verlängern. Ich erinnere mich noch gut an die Unterzeichnung meines ersten Vertrags mit dem springenden Pferd - und meinen Traum, die 24 Stunden von Le Mans mit dem 499P zu gewinnen. Dieser Traum wurde mit dem Sieg 2025 schnell Wirklichkeit – der Beweis, dass man mit Engagement und Professionalität gemeinsam große Ziele erreichen kann», erklärt Ye. «Seit ich zur Ferrari-Familie gehöre, habe ich mich willkommen gefühlt und das Vertrauen gespürt, das das Team eint. Dafür danke ich allen. Ich bin hochmotiviert, gemeinsam mit meinen Teamkollegen weiterhin mein Bestes zu geben, um weitere Erfolge zu erzielen.»