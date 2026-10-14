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Vorläufige Entrylist für 6h Barcelona der FIA WEC nun bekannt

Alex Lynn wird erstmals 2026 im Cadillac V-Series.R fahren. Zudem gibt Alex Quinn sein Renn-Debüt im Peugeot 9X8. Auch der Zeitplan für den siebten Lauf 2026 der FIA WEC ist total ungewöhnlich.

FIA WEC

Der Peugeot 9X8
Der Peugeot 9X8
Foto: Moy / XPB Images
Der Peugeot 9X8
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Am kommenden Wochenende (16. bis 18. Oktober 2026) ist es soweit: Dann gibt es das siebte Rennwochenende der Saison 2026 in der Sportwagen-WM. Schauplatz ist der bekannte «Circuit de Barcelona-Catalunya» in Montmeló. Dort war die FIA WEC einmal zum Prologue genannten Vorsaisontest unterwegs. Ein WEC-Rennen gab es auf dem 4.657 Kilometer langen Kurs aber noch nicht. Barcelona-Catalunya ist somit die 16. Rennstrecke, an der die (2012 gegründete WEC) ein Rennwochenende austragen wird.

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In Bezug auf die Entrylist gibt es zwei elementare Änderungen. Peugeot hat zuletzt ja Alex Quinn als Stammfahrer für 2027 bestätigt. Der Brite wird aber schon in Barcelona im Cockpit sitzen und sich einen 9X8 mit Nick Cassidy und Paul di Resta teilen. «Ich freue mich riesig darauf, in Barcelona auf die Strecke zu gehen», erklärt Quinn. «Ich fühle mich im Peugeot-Team bereits wie zu Hause, aber das Ziel ist es, mich so effizient wie möglich in den Rennablauf einzufinden. Es wird ein stolzer Moment in meiner Karriere sein, daher möchte ich gute Arbeit für das Team leisten, aber auch Spaß an der Sache haben!»

Auch bei Cadillac wird es eine Änderung im Cockpit geben. Alex Lynn musste sich bekanntlich ja im Nacken operieren lassen – und hat somit 2026 noch kein WEC-Rennen bestritten. Doch nun ist er zurück und teilt sich einen V-Series.R mit Norman Nato und Will Stevens. «Ich freue mich riesig, in Barcelona wieder mit dem Team an den Start zu gehen. Ich kenne die Strecke gut – tatsächlich bin ich dort in meiner bisherigen Karriere noch nie ohne Podiumsplatzierung ins Ziel gekommen. Ich habe vor, von Anfang an voll anzugreifen und diese Serie fortzusetzen», so Lynn. Ansonsten bleibt das Fahrerfeld im Vergleich zum vorangegangenen Event (nach aktuellem Stand) gleich. An dieser Stelle ist die vorläufige Entrylist hinterlegt.

Im Artikel erwähnt

Ungewohnter Zeitplan beim WEC-Rennen in Barcelona

Das Event in Barcelona war ursprünglich ja gar nicht für die WEC-Saison 2026 vorgesehen. Da die WM dieses Jahr aber nicht in Katar und Bahrain fährt, rückten Barcelona und Monza (dann im November 2026) nach. Das Event in Barcelona kollidiert terminlich aber mit der GT World Challenge in Portimão. Somit wurde der Zeitplan etwas angepasst, um Piloten die Möglichkeit zu geben, bei beiden Veranstaltungen dabei zu sein. So wurde das dritte freie Training zwischen beiden Fahrzeugklasse separiert. Die LMGT3 werden FP3 am Samstagvormittag vor der Qualifikation/Hyperpole angehen - und die Hypercars starten zu FP3 erst am Mittag.

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Das ist der Zeitplan der FIA WEC für Barcelona (in MESZ)

Freitag, 16. Oktober 2026

11:30 Uhr - Freies Training 1

16:30 Uhr - Freies Training 2

Samstag, 17. Oktober 2026

8:50 Uhr - Freies Training 3 - LMGT3

11:50 Uhr - Qualifying und Hyperpole - LMGT3

12:40 Uhr - Freies Training 3 - Hypercar

15:40 Uhr - Qualifying und Hyperpole - Hypercar

Sonntag, 18. Oktober 2026

12:00 Uhr - Das 6h Rennen

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