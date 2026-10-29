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Vorläufige Startliste für 6h Monza der FIA WEC ist nun bekannt

In der Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vom 6. bis 8. November das Saisonfinale 2026 auf der Agenda. Die erste vorläufige Startliste birgt keine wirklichen Überraschungen. 35 Autos sind wieder mit dabei.

FIA WEC

Fahrer-Duos in den beiden Aston Martin Valkyrie
Fahrer-Duos in den beiden Aston Martin Valkyrie
Foto: Moy / XPB Images
Fahrer-Duos in den beiden Aston Martin Valkyrie
© Moy / XPB Images

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Kaum ist das 6h Rennen der FIA WEC in Barcelona absolviert, blickt die Sportwagen-WM bereits auf das nächste Event, das vom 6. bis 8. November 2026 auf der Strecke in Monza stattfindet und gleichzeitig auch das Saisonfinale darstellt. Die WEC hat dafür nun eine erste vorläufige Startliste veröffentlicht - und diese weist im Vergleich zu Barcelona keine Änderungen auf.

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In der Hypercar-Klasse fahren wie üblich 17 Fahrzeuge der acht Hersteller Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot und Toyota. Weiterhin mit Fahrer-Duos unterwegs sind die beiden Aston Martin Valkyrie. Dort teilen sich auch in Italien wieder Tom Gamble und Harry Tincknell sowie Alex Riberas und Marco Soerensen die Arbeit im Cockpit. Auch bei Alpine setzt man weiterhin auf Duos mit Ferdinand Habsburg und Charles Milesi in einem A424 sowie Jules Gounon und Victor Martins im Schwesterwagen.

In allen anderen Fahrzeugen sind Fahrer-Trios unterwegs. Das betrifft auch die beiden Toyota TR010 Hybrid mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries sowie mit Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi. Nur noch diese beiden Trios können den Titel in der Fahrerwertung holen. In der Hersteller-WM ist Toyota nach dem Triumph in Barcelona bereits vorzeitig Champion.

Speziell ist das Event in Monza zudem für Mike Conway. Der Brite absolviert sein letztes Rennen und tritt dann zurück. Keine Änderung in Bezug auf die Fahrer gibt es zudem in der LMGT3-Klasse. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Dort sind (nach aktuellem Stand) dieselben Piloten mit dabei wie zuletzt in Barcelona. An dieser Stelle hat die WEC die vorläufige Entrylist hinterlegt.

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