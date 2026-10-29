Vorläufige Startliste für 6h Monza der FIA WEC ist nun bekannt
In der Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vom 6. bis 8. November das Saisonfinale 2026 auf der Agenda. Die erste vorläufige Startliste birgt keine wirklichen Überraschungen. 35 Autos sind wieder mit dabei.
Kaum ist das 6h Rennen der FIA WEC in Barcelona absolviert, blickt die Sportwagen-WM bereits auf das nächste Event, das vom 6. bis 8. November 2026 auf der Strecke in Monza stattfindet und gleichzeitig auch das Saisonfinale darstellt. Die WEC hat dafür nun eine erste vorläufige Startliste veröffentlicht - und diese weist im Vergleich zu Barcelona keine Änderungen auf.
In der Hypercar-Klasse fahren wie üblich 17 Fahrzeuge der acht Hersteller Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot und Toyota. Weiterhin mit Fahrer-Duos unterwegs sind die beiden Aston Martin Valkyrie. Dort teilen sich auch in Italien wieder Tom Gamble und Harry Tincknell sowie Alex Riberas und Marco Soerensen die Arbeit im Cockpit. Auch bei Alpine setzt man weiterhin auf Duos mit Ferdinand Habsburg und Charles Milesi in einem A424 sowie Jules Gounon und Victor Martins im Schwesterwagen.
In allen anderen Fahrzeugen sind Fahrer-Trios unterwegs. Das betrifft auch die beiden Toyota TR010 Hybrid mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries sowie mit Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi. Nur noch diese beiden Trios können den Titel in der Fahrerwertung holen.
Speziell ist das Event in Monza zudem für Mike Conway.
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