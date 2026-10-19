Weitere spannende Stimmen zum Rennen der FIA WEC in Barcelona

Es ging richtig spannend zu beim siebten Lauf 2026 der FIA WEC auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya». Toyota siegte mit dem TR010 Hybrid von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi knapp vor dem Schwesterauto mit Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries. Ferrari komplettierte das Podium. Hier nun weitere Stimmen der Piloten zum Rennen.

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Sébastien Buemi – Sieger im Toyota TR010 Hybrid

«Es ist zweifellos ein großartiger Tag für das gesamte Team. Ich freue mich riesig, den Titel gemeinsam mit dem gesamten Team mit einem Doppelsieg feiern zu können. Nach einer schwierigen Saison im letzten Jahr zeigt dies, wie hart das Team über den Winter gearbeitet hat, um den TR010 Hybrid an den Start zu bringen, Le Mans zu gewinnen und sich beide Titel zu sichern. Jetzt hoffe ich, dass Brendon, Ryō und ich in Monza auch noch den Fahrertitel holen können.»

Miguel Molina – Platz drei im Ferrari 499P

«Es war ein großartiges Wochenende, das durch die Begeisterung, ein Heimrennen zu bestreiten und gemeinsam mit meinen Teamkollegen ein so positives Ergebnis zu erzielen, zu etwas ganz Besonderem wurde. Es war schon immer mein Traum, in Barcelona auf das Podium zu fahren – ich freue mich riesig, dass mir das gelungen ist. Schon im Vorfeld war uns klar, dass die 6 Stunden von Barcelona eine große Herausforderung für uns werden würden; doch wir haben bestmöglich gearbeitet und es geschafft, jede sich bietende Gelegenheit optimal zu nutzen. Mein erster Stint verlief sehr positiv, ebenso wie die Pace meiner Teamkollegen im mittleren und letzten Teil des Rennens – ich bin daher mit diesem Ergebnis rundum zufrieden.»

Jack Aitken – Platz vier im Cadillac V-Series.R

«Ein weiteres wirklich gutes, solides Rennen für uns. Das Tempo einiger Fahrzeuge an der Spitze war nur schwer mitzugehen. Daher haben wir unser Bestes gegeben, um Punkte zu sammeln und uns – nach einem ziemlich schwierigen Start bei Nässe – im Feld nach vorne zu arbeiten. Mit beiden Autos auf den Plätzen vier und sechs ins Ziel zu kommen, ist ein hervorragendes Ergebnis. Wir haben das Rennen sehr sauber zu Ende gebracht, die Strategie war großartig, und wir haben wirklich das Maximum aus unseren Möglichkeiten herausgeholt.»

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Dries Vanthoor - Platz sieben im BMW M Hybrid V8

«Es war natürlich nicht das Wochenende, das wir uns erhofft hatten. Wir hatten die ganze Woche über zu kämpfen, wobei das Qualifying gestern in Sachen Pace der Tiefpunkt war. Im Rennen hatten wir einige gute Stints und konnten uns im Feld bis auf Platz fünf nach vorne arbeiten. Gegen Ende des Rennens haben wir dann aber erneut an Pace verloren, konnten nicht mehr mit den anderen mithalten und sind schließlich auf Platz sieben zurückgefallen. Glückwunsch an Toyota! Wir haben uns einen guten Kampf mit ihnen im Duell um die Hersteller-Weltmeisterschaft geliefert. Im Vergleich zur vergangenen Saison haben wir dennoch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Deshalb können wir auch einige positive Aspekte aus diesem Wochenende mitnehmen, auch wenn wir heute enttäuscht sind. Gleichzeitig können wir uns darüber freuen, dass wir bis zum vorletzten Saisonrennen im Kampf um die Weltmeisterschaft waren.»

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Richard Lietz - LMGT3-Sieger im Porsche 911 GT3 R LMGT3

«Es war ein herausforderndes Rennen in Barcelona mit wechselnden Witterungsbedingungen und vielen Safety-Car-Phasen.Am Ende hat bei uns heute aber einfach alles gepasst. Wir konnten immer wieder Vorsprünge rausfahren und die Crew hat strategisch und in der Box auch, wie immer, super abgeliefert. Ich bin einmal mehr, froh und stolz, ein Teil dieses Teams und dieses Erfolgs zu sein.»