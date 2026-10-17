Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

So gibt es die FIA WEC aus Barcelona im Fernsehen und Stream

Das siebte Event der FIA WEC 2026 steht an. In Barcelona-Catalunya bilden 17 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Die beiden Toyota TR010 Hybrid
Die beiden Toyota TR010 Hybrid
Foto: Moy / XPB Images
Die beiden Toyota TR010 Hybrid
© Moy / XPB Images

Werbung

Werbung

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem siebten Saisonlauf 2026. Schauplatz ist der 4,657 Kilometer lange «Circuit de Barcelona-Catalunya». Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

Werbung

Werbung

Start der sechs Stunden von Barcelona ist am morgigen Sonntag (18. Oktober 2026) um 12:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 18:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Barcelona im Fernsehen

Bei Eurosport2 (Pay-TV) wird das Rennen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 11:30 bis 18:30 Uhr. Somit ist für einen spannenden Sonntag im Wohnzimmer gesorgt.

Die WEC aus Barcelona im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Barcelona zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 11:00 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 11:30 und 18:30 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am heutigen Samstag (17. Oktober 2026) das dritte freie Training der LMGT3-Klasse von 8:40 bis 10:00 Uhr - und danach auch die LMGT3-Qualifikation von 11:40 bis 12:30 Uhr. Auch die Hypercars werden am Samstag gezeigt – und zwar von 12:30 bis 13:50 Uhr mit dem dritten freien Training und von 15:30 bis 16:25 Uhr mit der Qualifikation.

Werbung

Werbung

Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (17. Oktober 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntag dann das Rennen.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos
Fahrer
Punkte

1

Placeholder - Racer

Jonny Edgar

86

2

Nick Catsburg

Nicky Catsburg

82

3

Placeholder - Racer

Ben Keating

64

4

Ian James

Ian James

62

4

Placeholder - Racer

Mattia Drudi

62

4

Placeholder - Racer

Zacharie Robichon

62

5

Placeholder - Racer

Charlie Eastwood

58

5

Placeholder - Racer

Peter Dempsey

58

5

Placeholder - Racer

Salih Yoluc

58

6

Ayhancan Güven

Ayhancan Güven

54

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle FIA WEC Events
  1. Vergangen

    Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    6 Hours of Fuji

    Fuji Speedway, Japan
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    6 Hours of Barcelona

    16.–18.10.2026
    Zum Event

  4. 6 Hours of Monza

    06.–08.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien