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FIA WEC erhält mit FIAWEC+ eine neue Streaming-Plattform
Die Action aus der Sportwagen-WM (FIA WEC) wird ab 2026 auf einem neuen serieneigenen Streaming-Portal übertragen. Dieses ist aber wie der Vorgänger kostenpflichtig.
FIA WEC
Action in der WEC mit Peugeot 9X8 gegen ToyotaAction in der WEC mit Peugeot 9X8 gegen ToyotaFoto: Moy / XPB Images
Action in der WEC mit Peugeot 9X8 gegen Toyota© Moy / XPB Images
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Die FIA WEC gibt es in der aktuellen Form bereits seit 2012. Seit Anbeginn verfügt die WM auch über einen eigenen Streaming-Dienst. Dieser wurde über die Jahre immer wieder neu aufgelegt. Die neuste Ausarbeitung nennt sich nun ganz modern FIAWEC+ und will natürlich besser sein als alles zuvor bzw. das Fan-Erlebnis revolutionieren.
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Potentielle Zuschauer brauchen zunächst einen Log-in und können dann diverse (kostenpflichtige) Pakete buchen, wie etwa einen 365 Pass oder einen Race-by-Race Pass. Im Stream sollen dann bei den WEC-Events das dritte freie Training, die Qualifikation und das Rennen übertragen werden. Wobei es bei den 24h Le Mans (sprich dem Saisonhighlight) sogar noch mehr Sessions geben soll. Zwei Sprachen zur Auswahl Außerdem soll es diverse Onboard-Kameras geben, die man anwählen kann. In Bezug auf den Kommentar stünden die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch die European Le Mans Series und der Michelin Le Mans Cup wandern zu FIAWEC+ (zumindest in vielen Ländern) und sollen die Übertragungen der beiden Serien auf YouTube ersetzen. (alle Angaben natürlich ohne Gewähr).
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«Wir freuen uns sehr, FIAWEC+ zu präsentieren – die brandneue Plattform für Live- und On-Demand-Action aus der Weltspitze des internationalen Langstreckenrennsports», meint Marius Louvet (Communication and Marketing Director der WEC). «In diese wegweisende Plattform ist enorm viel Arbeit geflossen; ihre Funktionen setzen neue Maßstäbe für das Nutzererlebnis.»
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