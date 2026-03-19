FIA WEC erhält mit FIAWEC+ eine neue Streaming-Plattform

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
Weiterlesen
Werbung
Die FIA WEC gibt es in der aktuellen Form bereits seit 2012. Seit Anbeginn verfügt die WM auch über einen eigenen Streaming-Dienst. Dieser wurde über die Jahre immer wieder neu aufgelegt. Die neuste Ausarbeitung nennt sich nun ganz modern FIAWEC+ und will natürlich besser sein als alles zuvor bzw. das Fan-Erlebnis revolutionieren.
Werbung
Werbung
Potentielle Zuschauer brauchen zunächst einen Log-in und können dann diverse (kostenpflichtige) Pakete buchen, wie etwa einen 365 Pass oder einen Race-by-Race Pass. Im Stream sollen dann bei den WEC-Events das dritte freie Training, die Qualifikation und das Rennen übertragen werden. Wobei es bei den 24h Le Mans (sprich dem Saisonhighlight) sogar noch mehr Sessions geben soll. Zwei Sprachen zur Auswahl Außerdem soll es diverse Onboard-Kameras geben, die man anwählen kann. In Bezug auf den Kommentar stünden die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch die European Le Mans Series und der Michelin Le Mans Cup wandern zu FIAWEC+ (zumindest in vielen Ländern) und sollen die Übertragungen der beiden Serien auf YouTube ersetzen. (alle Angaben natürlich ohne Gewähr).
«Wir freuen uns sehr, FIAWEC+ zu präsentieren – die brandneue Plattform für Live- und On-Demand-Action aus der Weltspitze des internationalen Langstreckenrennsports», meint Marius Louvet (Communication and Marketing Director der WEC). «In diese wegweisende Plattform ist enorm viel Arbeit geflossen; ihre Funktionen setzen neue Maßstäbe für das Nutzererlebnis.»
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach