So gibt es die FIA WEC aus Fuji 2026 im Fernsehen und Stream

Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem sechsten Saisonlauf 2026. Schauplatz ist die Strecke in Fuji/Japan – und somit hat Toyota Heimspiel. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

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Start der sechs Stunden von Fuji ist am Sonntag (27. September 2026) um 4:00 Uhr (MESZ). Das Rennende steht somit gegen 10:00 Uhr (MESZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Fuji im Fernsehen

Bei Eurosport1 wird das Rennen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 3:30 bis 10:30 Uhr. Es gilt somit also früh aufzustehen.

Die WEC aus Fuji im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Fuji zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 4:00 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen ab 3:30 Uhr das Rennen.

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Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (26. September 2026) ab 2:05 Uhr das dritte freie Training und ab 6:35 Uhr die Qualifikation/Hyperpole - und am Sonntag dann ab 3:15 Uhr das Rennen.