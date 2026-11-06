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Alpine vor Ferrari im ersten Training bei 6h Monza der FIA WEC

Charles Milesi erzielte im Alpine A424 die Bestzeit im ersten freien Training der Sportwagen-WM beim Saisonfinale in Monza. Mit Alpine, Ferrari und Aston Martin kamen drei Hersteller in die Top Fünf.

FIA WEC

Hypercar aus der FIA WEC: Der Alpine A424
Hypercar aus der FIA WEC: Der Alpine A424
Foto: Moy / XPB Images
Hypercar aus der FIA WEC: Der Alpine A424
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Das letzte Rennwochenende der Saison 2026 in der FIA WEC hat begonnen. Auf der Strecke in Monza ist das erste freie Training mittlerweile abgeschlossen – und Alpine präsentierte sich stark aufgelegt. Charles Milesi, der sich einen A424 mit Ferdinand Habsburg teilt, erzielte eine Zeit von 1:45,862 Minuten und war somit nicht zu schlagen. Beim ersten Blick auf das Zeiten-Niveau ist klar, dass die Strecke im Training nass war. Somit werden im Laufe des Rennwochenendes noch besser Zeiten zu erwarten sein.

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Durch die schwierigen Bedingungen gab es während der anderthalb stündigen Session auch mehrere rote Flaggen wegen Zwischenfällen auf der Strecke. Mit einem Rückstand von 0,401 Sekunden ging Platz zwei der Session an den Ferrari 499P von Philip Hanson, Robert Kubica und Yifei Ye, wobei Ye mit 1:46,263 Minuten die beste Zeit des Trios fuhr. Das Auto ist der privat von AF Corse eingesetzt gelbe Ferrari.

Der beste Werks-Ferrari landete im ersten freien Training auf der fünften Position. James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi hatten einen Rückstand von 0,695 Sekunden auf den führenden Alpine. Auf die Plätze drei und vier kamen ein weiterer Alpine und ein Aston Martin. Beide Fahrzeuge hatten mit 1:46,453 Minuten sogar die genau gleiche Zeit aufgestellt.

Im Artikel erwähnt

Da der Alpine von Jules Gounon und Victor Martins den Wert jedoch früher in der Session erzielte, wurde er auf der dritten Position gewertet. Für den Aston Martin Valkyrie von Tom Gamble und Harry Tincknell blieb somit Rang vier. In der LMGT3-Klasse ging die Bestzeit mit 1:57,575 Minuten an den McLaren 720S LMGT3 Evo von Antares Au, Tom Fleming und Marvin Kirchhöfer. Am Freitagnachmittag folgt in Monza direkt noch das zweite freie Training.

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