Das Rennen der FIA WEC aus Monza im Fernsehen und Stream
Das letzte Saisonrennen der FIA WEC 2026 steht heute an. In Monza startet Ferrari von der Pole. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.
Es ist angerichtet: Am heutigen 8. November begeht die Sportwagen-WM (FIA WEC) das Saisonfinale 2026. Schauplatz ist die Strecke in Monza – und somit hat Ferrari Heimspiel.
Start der sechs Stunden von Monza ist am heutigen Sonntag (8. November 2026) um 11:00 Uhr (MEZ). Das Rennende steht somit gegen 17:00 Uhr (MEZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):
Die WEC aus Monza im Fernsehen
Bei Eurosport wird das Rennen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 11:06 bis 18:17 Uhr. Somit ist für einen spannenden Sonntag im Wohnzimmer gesorgt.
Die WEC aus Monza im Stream
Auch im Live-Stream ist die Action aus Monza zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 10:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 10:30 und 17:45 Uhr das Rennen. Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Somit steht einem motorsportlichen Sonntagnachmittag eigentlich nichts mehr im Wege.
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