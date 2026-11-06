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So gibt es die FIA WEC aus Monza im Fernsehen und Stream

Das spannende Saisonfinale der FIA WEC 2026 steht an. In Monza bilden 17 Hypercars die Spitze. So kann die Action im Fernsehen und im Live-Stream über Internet bzw. per App angeschaut werden.

FIA WEC

Der Alpine A424 aus der FIA WEC
Der Alpine A424 aus der FIA WEC
Foto: Moy / XPB Images
Der Alpine A424 aus der FIA WEC
© Moy / XPB Images

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Es kann losgehen: Die Sportwagen-WM (FIA WEC) steht vor ihrem Saisonfinale 2026. Schauplatz ist die Strecke in Monza – und somit hat Ferrari Heimspiel. Das Feld ist auch in diesem Jahr wieder richtig stark besetzt. In der Top-Kategorie sind 17 Hypercars von acht Herstellern am Start. Dazu kommt die LMGT3-Klasse mit 18 Autos von neun Marken. Insgesamt verspricht das Rennen natürlich einiges an Spannung.

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Start der sechs Stunden von Monza ist am Sonntag (8. November 2026) um 11:00 Uhr (MEZ). Das Rennende steht somit gegen 17:00 Uhr (MEZ) zu erwarten. Selbstverständlich kann man sich wieder am heimischen Bildschirm mit der Rennaction versorgen. Das sind Möglichkeiten dafür (alle Infos natürlich ohne Gewähr):

Die WEC aus Monza im Fernsehen

Bei Eurosport wird das Rennen live im Fernsehen gezeigt - und zwar von 10:30 bis 17:45 Uhr. Somit ist für einen spannenden Sonntag im Wohnzimmer gesorgt.

Die WEC aus Monza im Stream

Auch im Live-Stream ist die Action aus Monza zu sehen. Dazu gibt es drei Möglichkeiten, die jedoch kostenpflichtig sind. So will RTL+ das Rennen am Sonntag ab 10:30 Uhr auf seiner Plattform anbieten. Außerdem überträgt HBO Max zwischen 10:30 und 17:45 Uhr das Rennen. Zudem gibt es auf HBO Max am morgigen Samstag (7. November 2026) das dritte freie Training von 10:20 bis 11:40 Uhr - und danach auch die Qualifikation von 14:10 bis 15:45 Uhr.

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Die FIA WEC hat zudem eine eigene kostenpflichtige Plattform (für Desktop und als App), auf der die Action gezeigt wird. Diese wurde für 2026 komplett neu aufgesetzt und nennt sich nun FIAWEC+. Dort können verschiedene Pakete gebucht werden. In Bezug auf den Kommentar stehen die Sprachen Englisch oder Französisch zur Verfügung. Zudem kann man die Action auch pur ohne Kommentar anschauen. Außerdem gibt es auf FIAWEC+ diverse Onboard-Kameras, die man anwählen kann. Dazu kommt ein «Live Timing Pro» genannter Zeiten-Monitor, auf dem man verfolgen kann, wie es auf der Strecke gerade steht. Auch FIAWEC+ zeigt bereits am Samstag (7. November 2026) das dritte freie Training und die Qualifikation - und am Sonntag dann das Rennen.

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