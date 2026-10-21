Nach Rennen in Barcelona: Blick auf die Tabelle in der FIA WEC

Das siebte Rennwochenende 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende zu Ende. Der Sieg beim 6h Rennen auf dem «Circuit de Barcelona-Catalunya» ging an Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi im Toyota TR010 Hybrid . Das Trio hat somit die Tabellenführung weiter ausgebaut. Neben dem Erfolg in Spanien triumphierten sie auch beim Toyota-Heimspiel in Fuji/Japan und beim Auftakt in Imola. Weiteres Highlights war Platz drei in Le Mans. Damit haben sie 114 Punkte auf dem Konto und führen die Fahrerwertung an.

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Auch auf Platz zwei der WM-Tabelle ist ein Toyota-Trio: Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries kommen auf 97 Zähler. Ihr Highlight war sicherlich der Sieg bei den 24 Hours of Le Mans. Tatsächlich ist es so, dass nur noch diese beiden Fahrer-Duos den WM-Titel einfahren können. Bei noch einem aussehenden Event 2026 sind alle anderen Piloten punktemäßig zu weit entfernt. 26 Zähler können noch geholt werden. Beim Stand von 114 zu 97 Punkten sind Hartley/Hirakawa/Buemi zudem Favorit auf die WM-Krone.

Dritte im Klassement sind aktuell Kevin Magnussen und Raffaele Marciello im BMW M Hybrid V8. Ihr Highlight war der Sieg beim Rennen in Interlagos. Sie liegen bei 75 Zählern. Auch Robin Frijns und René Rast, die den zweiten BMW pilotieren, haben 75 Punkte gesammelt. Sie holten Platz zwei in Le Mans und den Sieg in Spa-Francorchamps. Die Top Fünf komplettiert Dries Vanthoor, der zusammen mit Magnussen/Marciello im BMW mit der Startnummer #15 sitzt. Er ließ den Auftakt in Imola aus und hat insgesamt 69 Punkte gesammelt. Ebenfalls 69 Punkte haben Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, die im Ferrari 499P auf Platz sechs liegen.

Toyota zum achten Mal Hersteller-Weltmeister

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 212 Punkten an. Somit haben die Japaner den Titel bereits sicher. BMW liegt mit 154 auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 130 Punkte kommen, und Cadillac mit 118 Punkten. Alpine hat auf Rang fünf 104 Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 8. November 2026 angesetzt. Das ist dann das Saisonfinale in Monza.

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