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Nach Rennen in Fuji: Blick auf die Tabelle in der FIA WEC

Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi führen nach dem sechsten Rennen 2026 der FIA WEC die Gesamtwertung der Fahrer an. Bei den Herstellern markiert Toyota weiterhin die Spitze vor BMW.

FIA WEC

Auto der Tabellenführer: Der Toyota TR010 Hybrid
Auto der Tabellenführer: Der Toyota TR010 Hybrid
Foto: Moy / XPB Images
Auto der Tabellenführer: Der Toyota TR010 Hybrid
© Moy / XPB Images

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Das sechste Rennwochenende 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende zu Ende. Der Sieg beim 6h Rennen im japanischen Fuji ging an Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi im Toyota TR010 Hybrid. Das Trio hat somit die Tabellenspitze zurück erobert. Neben dem Triumph beim Toyota-Heimspiel in Japan waren ihre weiteren bisherigen Highlights der Sieg beim Auftakt in Imola und Platz drei in Le Mans. Damit haben sie 89 Punkte auf dem Konto und führen nun auch wieder die Fahrerwertung an.

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Auch auf Platz zwei der WM-Tabelle ist ein Toyota-Trio: Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries kommen auf 79 Zähler. Ihr Highlight war sicherlich der Sieg bei den 24 Hours of Le Mans. Dritte im Klassement sind Robin Frijns und René Rast – und das, obwohl sie in Fuji und zuvor auch in Austin einen «Nuller» einfuhren. Davor gab es für die BMW M Hybrid V8-Piloten Platz zwei in Le Mans, den Sieg in Spa-Francorchamps, den fünften Platz in Imola und Platz acht in Interlagos. Sie stehen derzeit bei 75 Punkten.

Vierte sind aktuell Kevin Magnussen und Raffaele Marciello, die den zweiten BMW pilotieren. Ihr Highlight war der Sieg beim Rennen in Interlagos. Sie liegen bei 69 Zählern. Die Top Fünf komplettiert Sheldon van der Linde, der zusammen mit Frijns/Rast im BMW mit der Startnummer #20 sitzt. Er ließ den Auftakt in Imola aus und hat insgesamt 65 Punkte gesammelt.

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 169 Punkten an, BMW liegt mit 146 Zählern auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 115 Punkte kommen, und Alpine mit 96 Punkten. Cadillac hat auf Rang fünf ebenfalls 96 Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 18. Oktober 2026 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya angesetzt.

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82

3

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4

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62

4

Mattia Drudi

62

4

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62

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