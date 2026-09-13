Nach Lone Star Le Mans: Blick auf die WM-Tabelle der FIA WEC

Das fünfte Rennwochenende 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende zu Ende. Der Sieg beim Lone Star Le Mans-Rennen in Austin/Texas (USA) ging an Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen im Ferrari 499P. Das Trio liegt damit nun auf Platz sieben der Tabelle. Ganz oben im Klassement stehen weiterhin Robin Frijns und René Rast – und das, obwohl sie in Austin einen «Nuller» einfuhren. Davor gab es für die BMW M Hybrid V8-Piloten Platz zwei in Le Mans, den Sieg in Spa-Francorchamps, den fünften Platz in Imola und Platz acht in Interlagos. Sie stehen derzeit bei 75 Punkten.

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Ebenfalls auf 75 Zähler kommen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries im Toyota TR010 Hybrid. Ihr Highlight war sicherlich der Sieg bei den 24 Hours of Le Mans. Sheldon van der Linde, der zusammen mit Frijns/Rast im BMW mit der Startnummer #20 sitzt, liegt auf Rang drei der Tabelle. Er ließ Imola aus und hat insgesamt 65 Punkte gesammelt.

Vierte sind aktuell Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi, die den zweiten Toyota pilotieren. Ihre Highlights waren der Sieg beim Auftakt in Imola und Platz drei in Le Mans. Sie liegen bei 64 Zählern. Die Top Fünf komplettieren James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi im zweiten Werks-Ferrari 499P mit 58 Punkten. In Imola und in Brasilien belegten sie Platz zwei.

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 140 Punkten an, BMW liegt mit 131 Zählern auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 114 Punkte kommen, und Cadillac mit 80 Punkten. Alpine hat auf Rang fünf 66 Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 27. September 2026 in Fuji (Japan) angesetzt.

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