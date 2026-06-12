Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Le Mans

  4. /

  5. FIA WEC

  6. /

  7. News

Werbung

Für 2027 im Hypercar: Ford vervollständigt Fahrerkader für FIA WEC

Mit Matt Campbell, Nick Yelloly und Tom Blomqvist hat Ford drei Hypercar-Spezialisten und gleichzeitig Hochkaräter verpflichtet. Erste Tests des noch namenlosen Hypercars stehen im August 2026 an.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Ford-Fahrer: (v.li.n.re.) Tom Blomqvist, Nick Yelloly und Matt Campbell
Ford-Fahrer: (v.li.n.re.) Tom Blomqvist, Nick Yelloly und Matt Campbell
Foto: Ford Racing
Ford-Fahrer: (v.li.n.re.) Tom Blomqvist, Nick Yelloly und Matt Campbell
© Ford Racing

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In der FIA WEC mangelt es derzeit nicht an Herstellern. 2026 sind acht Marken in der großen Hypercar-Klasse aktiv. 2027 kommen noch McLaren und Ford hinzu. Die Amerikaner haben den Tag vor dem anstehenden Saisonhighlight in Le Mans genutzt, um ihren Fahrerkader zu präsentieren. Bereits seit geraumer Zeit standen der ehemalige Formel-1-Pilot Logan Sargeant, der Deutsche Mike Rockenfeller und Sebastian Priaulx als Ford-Fahrer fest. Nun kommen noch Matt Campbell, Nick Yelloly und Tom Blomqvist hinzu.

Werbung

Werbung

Alle Drei haben schon ordentlich Erfahrung im Hypercar gesammelt: Campbell bei Porsche, Yelloly bei BMW und Acura sowie Blomqvist ebenfalls bei Acura und auch bei Cadillac. «Bei Ford Racing liegt uns der Wettbewerb im Blut - und als Amerikas Rennteam ist es nur folgerichtig, dass wir die Fahne selbst hochhalten», so Mark Rushbrook (Global Director von Ford Racing). «Mit Matt, Nick und Tom neben Logan, Rocky und Seb haben wir nun eine Fahrerbesetzung, die Rennen gewinnen kann. Wir kehren nicht nur nach Le Mans zurück, um teilzunehmen – wir kehren zurück, um den Gesamtsieg zu erringen - und dieses komplette Team bietet uns die perfekte Grundlage, um dieses Ziel zu erreichen.»

Wer mit wem als Fahrer-Trio zusammengestellt wird, steht noch nicht fest. Ford hat zudem auch noch nicht den Namen des Hypercars verraten. Klar ist hingegen, dass im August 2026 die ersten Testfahrten (irgendwo in Europa) stattfinden werden. Beim Chassis arbeitet Ford mit Oreca aus Frankreich zusammen. Für den Vortrieb sorgt ein 5.4L-V8-Saugmotor.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Die Entwicklungsphase unseres 5,4-Liter-V8-Motors zeigt bereits vielversprechende Ergebnisse auf dem Prüfstand in Dearborn, wo wir seine Leistungs- und Haltbarkeitsgrenzen ausgelotet haben», erklärt Dan Sayers (Ford Racing WEC Hypercar Program Manager). «Dass Matt, Nick und Tom von Anfang an dabei sind, ist ein enormer Vorteil. Ihr gemeinsames Feedback im Simulator und während unserer anstehenden Testphasen in ganz Europa wird entscheidend sein, wenn wir den Übergang von der virtuellen Welt auf die Rennstrecke meistern. Sie alle haben bereits bewiesen, dass sie Leistung aus brandneuen Plattformen herausholen und das präzise technische Feedback liefern können.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Placeholder - Racer

Riccardo Pera

30

1

Richard Lietz

Richard Lietz

30

1

Placeholder - Racer

Yasser Shahin

30

2

Placeholder - Racer

Antares Au

26

2

Placeholder - Racer

Marvin Kirchhöfer

26

2

Placeholder - Racer

Thomas Fleming

26

3

Placeholder - Racer

Anthony McIntosh

25

3

Placeholder - Racer

Daniel Harper

25

3

Placeholder

Parker Thompson

25

4

Placeholder

Blake McDonald

22

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle FIA WEC Events

  • Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event
  • #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  • Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
    Zum Event
  3. #5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963 Hypercar

    Live

    24 Hours of Le Mans

    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
    Zum Event

  4. Rolex 6 Hours of Sao Paulo

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Lone Star Le Mans

    Circuit of the Americas, USA
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Le Mans News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien