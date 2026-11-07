Grégoire Saucy (McLaren): Träume können doch wahr werden

Erst in dieser Woche bestätigte McLaren Grégoire Saucy als vorletzten Stammfahrer für das Debüt in der Hypercarklasse des WEC 2027. Zwei Tage später hatte der Westschweizer aus der Nähe von Délémont seinen ersten Auftritt als Werkfahrer in Orange bei einer Medienrunde in Monza. «Grégoire war von Beginn an Teil des Projekts, war beim Rollout in Varano dabei. Er kommt aus unserem Development Program. Wir sind glücklich, ihm jetzt die Chance im Hypercar geben zu können. Und für uns ist es aber auch eine Chance zu sehen, wie er sich in einem Hypercar-Werksteam schlägt. Er hat bisher einen fantastischen Job abgeliefert. Es ist wichtig, junge Fahrer in einem solchen anspruchsvollen Programm zu haben», erklärte Teamchef James Barclay über den 26-Jährigen.

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Der fasst seine Karriere so zusammen: «Ich startete wie viele andere in Singleseaters (Formula Regional Europe-Meister 2021, Anm.). Vor vier Jahren begann ich mich näher mit dem Langstreckensport zu befassen, zuerst GT, dann LMP2. Die Rennen sind länger, man hat Teamkollegen, neue Ingenieure, das alles erfordert am Anfang eine Umstellung. Vor vier Jahren fuhr ich das erste Mal in Le Mans. Heuer hatte ich wirklich eine gute Saison in der ELMS mit zwei Siegen und dem Gewinn der Meisterschaft. Ich habe da viel gelernt. Im Hypercar-Programm waren alle im Team so hilfsbereit. So fühlte ich mich in der neuen Umgebung gleich wohl.»

Sogar öffentlich bewegte Saucy den MCL-HY schon: Beim Goodwood Festival of Speed fuhr er den Prototypen als einziger aus dem kommenden WEC-Team neben F1-Weltmeister Lando Norris. «Es war mein Ziel, einmal zu den Hypercars aufzusteigen. Ich machte meinen Job in der ELMS und in der Entwicklung bei McLaren. Aber du weißt nie, was passieren wird, bis du dann die Bestätigung bekommst. Das war natürlich ein großer Moment, ich war ‚over the moon‘, als ich den Anruf erhielt», sagte Saucy.

Mit Sébastien Buemi ist ein anderer Westschweizer einer der erfolgreichsten Langstreckenpiloten. «Ich kenne Sébastien sehr gut. Er hat mir Tipps gegeben. Ich schätze ihn nicht nur als Landsmann, sondern als eine Größe in unserem Sport sehr», bestätigte Saucy. McLaren hat bisher Mikkel Jensen, Laurens Vanthoor, Alex Lynn und Leonardo Fornaroli als Hypercar-Fahrer bestätigt. Der sechste Mann soll «sehr zeitnah» (Teamchef Barclay) bekanntgegeben werden. Offensichtlich will man nur das Saisonende am Sonntag abwarten.

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