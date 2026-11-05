Grégoire Saucy wird Stammfahrer für McLaren in FIA WEC 2027

So langsam füllt sich der Fahrerkader von McLaren für den in der Saison 2027 anstehenden Einstieg in die Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC). Bereits seit geraumer Zeit stehen Mikkel Jensen, Laurens Vanthoor, Alex Lynn und Leonardo Fornaroli als Piloten im Aufgebot des britischen Herstellers fest. Nun gesellt sich auch Grégoire Saucy dazu. Der Schweizer kommt aus dem hausinternen McLaren Driver Development Programme.

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Saucy kennt auch das McLaren Hypercar schon recht gut. Denn er saß bereits Anfang Mai beim Rollout des Fahrzeuges in Varano am Steuer des McLaren MCL-HY genannten Rennwagens. «Ich bin überglücklich, diese Chance zu erhalten. Als ich zum McLaren Hypercar-Team für dessen Entwicklungsphase stieß, hoffte ich, dass sich daraus ein festes Renncockpit ergeben könnte. Doch ich wusste auch, dass es auf dem Fahrermarkt eine Vielzahl an erfahrenen Talenten gibt. Ich bin fokussiert geblieben, habe hart gearbeitet und mich schnell an den MCL-HY angepasst. Ich habe jede Sekunde in diesem Team genossen. Die Standards sind unglaublich hoch, das Team unterstützt einen großartig und die Atmosphäre ist fantastisch», erklärt er.

Auch die FIA WEC ist für Saucy keine Unbekannte. 2024 und 2025 bestritt er die Saison im McLaren 720 LMGT3 Evo. 2026 trat der Schweizer in der European Le Mans Series (ELMS) an und konnte sogar den Titel in der LMP2-Klasse holen. «Er hat uns während des gesamten MCL-HY-Testprogramms durch seine Schnelligkeit, seine methodische Arbeitsweise im Team sowie seine Fortschritte im Verlauf des intensiven Testplans beeindruckt», meint James Barclay (Team Principal im McLaren Hypercar Team). «Er hat sich diese Chance verdient, und wir freuen uns darauf zu sehen, wie er bei McLaren den nächsten Schritt in seiner Karriere macht.»