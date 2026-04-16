Großes Heimspiel für Ferrari beim WEC-Auftakt 2026 in Imola

Nicht mehr lange, dann begeht die FIA WEC den Saisonauftakt 2026. Schauplatz ist am 19. April die Strecke in Imola. Dort hat Ferrari natürlich Heimspiel. Das wird alleine schon am Namen der Rennstrecke deutlich: «Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari». Eingeweiht wurde Imola im Jahre 1953. Das Streckenlayout weißt viele Höhenunterschiede auf. Kurven wie «Tosa», «Acque Minerali» oder «Rivazza» haben die meisten Motorsport-Fans schon einmal gehört.

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Die Strecke verfügt über eine große motorsportliche Historie. 32 Mal war beispielsweise die Formel 1 schon zu Gast. Die aktuelle (zur Saison 2012 gegründete) WEC war dort aber tatsächlich erst zweimal unterwegs - und das war 2024 und 2025. Beide Male war Ferrari der große Protagonist im 6h Rennen. 2024 ging der Sieg zwar an Toyota, doch 2025 triumphierte der 499P von James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi. Der Sieg war ein wichtiger Baustein zum WM-Titel des Trios.

Auch in der Vergangenheit fanden in Imola immer wieder verschiedene Langstreckenrennen statt. Beispielsweise das 500-Kilometer-Rennen im Jahre 1972, das zur italienischen Meisterschaft zählte. Damals gab es einen Ferrari-Doppelsieg: Arturo Merzario gewann im offenen 312 PB vor Jacky Ickx. Die (alte) Sportwagen-Weltmeisterschaft, die seinerzeit World Sport Prototype Championship hieß, war letztmals 1984 in Imola zu Gast. Es siegten Hans-Joachim Stuck und Stefan Bellof im Porsche 956.

Der Intercontinental Le Mans Cup machte 2011 in Imola Station. Der ILMC war der direkte Vorgänger der aktuellen WEC. Es gewannen Anthony Davidson und Sébastien Bourdais im Peugeot 908. In der LMGTE-Pro-Klasse triumphierten seinerzeit Giancarlo Fisichella und Gianmaria Bruni im AF Corse-Ferrari 458 Italia GT2. Im Jahre 2022 wurde während des «Ferrari Finali Mondial» in Imola zudem der 499P enthüllt, mit dem Ferrari aktuell in der Hypercar-Klasse der FIA WEC antritt.

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Die Strecke wurde zuletzt 2006/2007 umgebaut und ist aktuell 4,909 Kilometer lang - wobei 3,505 Kilometer geradeaus gehen. Es gibt 21 Kurven (zwölf nach links und neun nach rechts).

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