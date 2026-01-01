Happy Birthday - Hans-Joachim Stuck wird heute 75 Jahre alt

Er ist einer der ganz Großen des deutschen Motorsports: Hans-Joachim Stuck, der am heutigen 1. Januar 2026 vor 75 Jahren in Garmisch-Patenkirchen zur Welt kam. «Strietzel», wie er oft gerufen wird, wurde das Rennbenzin quasi schon in die Wiege gelegt. Denn schon sein Vater Hans war viele Jahre als Rennfahrer aktiv und vor allem durch seine Zeit bei der Auto Union in den 1930er Jahren bekannt. Und genauso wie der Vater schaffte es Stuck Junior durch sein außergewöhnliches Fahrkönnen (präzise Anmerkungen zum Setup des Rennwagens waren sein Markenzeichen) zu Weltruhm.

Werbung

Werbung

Vor allem im Sportwagen zählte er zu den Besten überhaupt. Schon im Jahre 1970 (und somit bei der ersten Auflage überhaupt) gewann er zusammen mit Clemens Schickentanz das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring in einem BMW 2002. Zwei weitere Siege beim legendären Eifel-Marathon sollten in den Jahren 1998 und 2004 folgen - jeweils auch auf Fahrzeugen des bayrischen Herstellers mit dem Propeller im Logo. Insgesamt bestritt Stuck ganze 20 Mal die Hatz zweimal rund um die Uhr durch die Grüne Hölle.

Zwei Gesamtsiege bei 24h Le Mans

Aber auch bei einem anderen Langstrecken-Klassiker trug sich Hans-Joachim Stuck in die Siegerliste ein: Auf dem ikonischen Rothmans-Porsche 962C holte er 1986 und 1987 den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans. Die 1980er Jahre gelten insgesamt als Stucks Prunk-Zeit im Motorsport und sind eng mit der Marke Porsche verbunden, wo er von 1985 bis 1988 Werksfahrer war. Gleich in seiner ersten Saison beim Zuffenhausener Hersteller sicherte er sich im Porsche 956 zusammen mit Derek Bell den Sportwagen-Fahrer-Weltmeister-Titel. In diese Zeit fallen auch seine beiden Porsche-Siege bei den 12 Stunden von Sebring (1986 und 1988 - sein erster Erfolg beim Rennen in Zentral-Florida gelang aber bereits 1975 auf BMW).

Auch mit Audi und Opel unterwegs

Schon während der Saison 1988 wechselte Stuck zu Audi und gab für die Ingolstädter in den USA Gas. Im Audi 200 quattro gewann er vier Rennen in der Trans-Am-Serie. Noch besser lief es dann im Folgejahr 1989, wo er im bis zu 720 PS starken Audi 90 quattro zu sieben Rennsiegen in der IMSA-GTO-Serie fuhr. Bis 1992 folge ein Zwischenstopp in der Tourenwagen-Szene, der ebenfalls von Erfolg gekrönt war. Denn 1990 holte er im Audi V8 quattro den DTM-Titel.

Werbung

Werbung

Zwar fuhr Stuck auch 1996 für Opel nochmals in der DTM, doch zu der Zeit hatte er sich schon längst wieder in Richtung Sportwagen orientiert. In den Jahren 1996 und 1997 war er dann im Porsche 911 GT1 in der FIA GT und in Le Mans unterwegs, bevor er für die Saison 1998 wieder zurück zu BMW wechselte. Im von Williams konstruierten BMW V12 LM fuhr er im selben Jahr sein letztes 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das er jedoch mit einem Radlagerschaden vorzeitig beenden musste.

Thema der Woche 35. Formel-1-Weltmeister – aber wer ist Lando Norris wirklich? Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich? Mathias Brunner Weiterlesen

Nicht zu vergessen ist natürlich auch die Zeit in der Formel 1. Für March, Brabham, Shadow und ATS nahm Stuck an insgesamt 74 Grand Prix teil und holte 29 WM-Punkte. Obwohl er es sogar zweimal auf das Podium schaffte (1977 in Hockenheim und Zeltweg), war er in der Königsklasse meist mit unterlegenem Material unterwegs. In der Zeit im Formelsport (genauer gesagt 1972) entwickelte Stuck auch sein weit über die Motorsport-Grenzen hinaus bekanntes blaues Helm-Design mit den weißen Sternen.