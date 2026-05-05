Hypercar für die FIA WEC: McLaren stellt den MCL-HY vor

Die Hypercar-Kategorie der FIA WEC boomt. Derzeit fahren Fahrzeuge von acht Herstellern in der großen Klasse der WM um die Gesamtsiege. Ab 2027 kommen dann auch Ford und McLaren hinzu. Bei McLaren befindet sich das MCL-HY genannte Hypercar nun in der Endphase der Entwicklung. Erste Testfahrten sind noch im Mai 2026 geplant. McLaren hat nun gezeigt, wie das Testauto aussehen wird.

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Natürlich wird Papaya-Orange die dominierende Farbe sein. Die Lackierung ist inspiriert vom McLaren M6A. Dies war das Auto, von dem Bruce McLaren einst träumte, es als M6GT zu den 24h Le Mans zu bringen. Auch optisch kommt der MCL-HY recht dynamisch dahier, was beispielsweise an einem markant geschwungenen Heck zu erkennen ist.

Die Testfahrten sollen von Mikkel Jensen angeführt werden. Der Däne ist bislang der einzige Pilot, der für das Hypercar-Programm von McLaren bestätigt wurde. Ebenfalls testen werden Gregoire Saucy und Richard Verschoor, die Teil des McLaren Driver Development Programms sind - sowie Ben Hanley, der regelmäßig für United Autosports unterwegs ist. United Autosports wird bekanntlich das Einsatzteam von McLaren beim Hypercar-Projekt.

Der MCL-HY baut auf einem Dallara-Chassis auf und ist nach LMDh-Regelbuch konstruiert. Für den Vortrieb sorgt ein V6-Turbo mit 2.9 Litern Hubraum. Zusätzlich zum Rennauto entwickelt McLaren auch eine Version für Track Days. Diese nennt sich dann MCL-HY GTR. Im Gegensatz zum WEC-Rennauto wird in der Track Day-Variante aber kein Hybridsystem verbaut sein.

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McLaren ist bekanntlich auch in der Formel 1 und der IndyCar-Serie am Start. Durch den Einstieg in die Hypercar-Klasse der WEC ist nun der Gewinn der sogenannten Tripple Crown (Monaco Grand Prix, Indy 500 und 24h Le Mans) das Ziel. «Nach jahrelanger Entwicklung präsentieren wir der Welt nun den MCL-HY. McLaren Racing hat jetzt drei Rennwagen im Einsatz, die bereit sind, in den größten Motorsportserien der Welt anzutreten: Formel 1, IndyCar und WEC. Das bedeutet, dass McLaren, seine Partner und Fans gemeinsam um die Triple Crown aus Monaco GP, Indy 500 und den 24 Stunden von Le Mans kämpfen können – eine einzigartige, serienübergreifende Erfolgsgeschichte, die uns auszeichnet», meint Zak Brown, (CEO von McLaren Racing).