Hypercar: So sieht 2026 der BMW M Hybrid V8 in der FIA WEC aus

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Wenn am 19. April die Saison 2026 der FIA WEC in Imola beginnt, werden 17 Hypercars der Marken Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis, Peugeot und Toyota um den Sieg kämpfen. Vor allem BMW hat dieses Jahr einiges vor. So wurde das M Hybrid V8 genannte Hypercar im Winter aerodynamisch etwas modifiziert.
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Dies ist beispielsweise an einer kleineren Niere in der Fahrzeugfront zu erkennen. Nun hat BMW auch die Beklebung der beiden M Hybrid V8 gezeigt. Das Fahrzeug mit der Startnummer #15 kommt hauptsächlich in den Farben Weiß, Rot und Blau daher. Gefahren wird der Renner wie 2025 von Dries Vanthoor, Kevin Magnussen und Raffaele Marciello. Beide BMW sind optisch auch 2026 wieder gut zu unterscheiden. Denn neben Weiß dominieren beim Autos mit der #20 die Farben Rot und Gelb. Gefahren wird der zweite BMW wieder von Robin Frijns, Sheldon van der Linde und René Rast. Als Einsatzteam agiert wieder der belgische Rennstall WRT.
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