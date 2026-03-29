Hypercar: So sieht 2026 der BMW M Hybrid V8 in der FIA WEC aus

BMW gibt einen Ausblick auf den M Hybrid V8 für die Saison 2026 der Sportwagen-WM (FIA WEC). Bei einem Auto dominieren Weiß, Rot und Blau. Der zweite BMW ist Weiß, Gelb und Rot gehalten.