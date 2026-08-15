Inspiriert vom Hypercar aus WEC: Cadillac zeigt V-ONE Concept

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) ist aktuell in der Sommerpause. Erst Anfang September steht das nächste Saisonrennen 2026 an. Schauplatz ist dann die Strecke in Austin/Texas. Bei Cadillac gehen die Blicke dann natürlich voll auf das Heimspiel. Doch bevor es soweit ist, hat die amerikanische Marke nun eine ganz spezielle Konzeptstudie präsentiert: Das Cadillac V-ONE Concept.

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Schon auf den ersten Blick ist die Verwandtschaft zum Cadillac V-Series.R zu erkennen, mit dem Cadillac in der FIA WEC und der amerikanischen IMSA-Serie motorsportlich unterwegs ist. Basierend auf der Performance-Technik und den gemeinsamen Wurzeln mit dem V-Series.R, lotet das V-ONE Concept aus, wie Rennsport-Technologie in ein fahrerorientiertes Erlebnis übertragen werden kann. Gleichzeitig unterstreicht es die erfolgreiche Renngeschichte von Cadillac in den Bereichen Design, Leistung und Technologie.

«Das Cadillac V-ONE Concept ist die ultimative Verkörperung eines Performance-Konzepts für Kunden und ein klares Signal für unsere Ambitionen hinsichtlich der Cadillac V-Series-Marke in der Zukunft», so Dominic Najafi (Executive Design Director bei Global Cadillac).

Das Konzeptauto wurde gemeinsam von Cadillac Design, Cadillac Racing und dem italienischen Chassis-Hersteller Dallara entwickelt und zielt darauf ab, Leistung und Technologie auf dem Niveau von Werks-Prototypen zu bieten. Angetrieben wird das V-ONE Concept von einem V8-Hybridantrieb, der eine gleiche technische Basis wie der Rennwagen V-Series.R hat. Als kombinierte Leistung wurden 830 PS angegeben.

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Auch in Bereichen wie Fahrwerk, Getriebe und ausgewählten Elektronikkomponenten teilt sich das Konzeptauto eine tiefgreifende, aus dem Rennsport stammende Architektur mit dem V-Series.R. Auch andere Hersteller wie Ferrari, Porsche oder McLaren haben Ableitungen ihrer WEC-Hypercars entwickelt. Derzeit ist aber noch unklar, ob das Cadillac V-ONE Concept ein Einzelstück bleibt, oder ob es in einer Art Mini-Serie an ausgewählte Kunden gehen könnte.