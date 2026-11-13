Jacky Ickx über Genesis: «Erwartungen wurden übertroffen»

Zwei Mal Siebente (darunter schon im zweiten Rennen in Spa) und einmal Zehnte plus eine sensationelle Pole Position in Barcelona – Genesis schlug sich als Neueinsteiger in die WEC-Hypercar-Klasse höchst beachtlich. Das sieht auch «Berater» Jacky Ickx so. Der sechsfache Le-Mans-Sieger und frühere F1-Star (vor allem als Ferrari-Pilot) zog eine positive Saisonbilanz. «Ich hatte beim Saisonstart in Imola schon Hoffnungen. Aber die wurden wirklich übertroffen. Man muss bedenken, von wo wir kommen. Wir waren erfolgreich in verschiedenen Bereichen – mit Rundenzeiten, mit Platzierungen, vor allem aber mit Zielankünften, also Standfestigkeit. Jedes Team hat seine Ups und Downs, aber insgesamt können wir sagen: Wir sind gut dabei!», erklärte der Belgier, der bald 82 Jahre alt wird.

Werbung

Werbung

Damit werden die Erwartungen für die nächste Saison noch angehoben: «Morgen beginnt schon die Zukunft. Freilich sind Punkte und die Pole Position von Barcelona wunderbar, aber das erste große Ziel bleibt, ein Rennen zu gewinnen. Nächstes Jahr wird es mit den zwei neuen Herstellern (Ford, McLaren, Anm.) noch schwieriger. Die Krone wäre, den ‚Heiligen Gral‘ des Motorsports zu gewinnen, und das ist Le Mans.»

Das Jetzt sei mit früher keinesfalls vergleichbar, erklärte Ickx: «Der Langstreckensport hat sich in den vergangenen Jahren völlig gewandelt. Die Bezeichnung ist eigentlich falsch, denn wir haben jetzt eine Zusammenfassung von vielen Sprints. Die dabei größte Herausforderung war der Aufbau des Teams von null, die Zusammenführung der spezialisierten Mitarbeiter. Sie alle müssen dieselbe Musik spielen, wie ein philharmonisches Orchester – keiner darf einen Fehler machen.»

Er persönlich wolle nicht Markenbotschafter genannt werden, sondern Partner des Teams: «Das gibt mir mehr Flexibilität.» Hilfe und Ratschläge konnte er nicht einbringen, denn der Sport habe sich völlig verändert. «Was blieb, ist die Philosophie, der Wunsch zu siegen. Da kann ich einwirken.»

Werbung

Werbung

Die Langstrecken-WM sieht der F1- und Le-Mans-Veteran auf einem Höhepunkt dank des großen Interesses der Hersteller, er mahnt aber auch: «Man muss aufpassen, die WM war schon einmal beinahe tot. Aber sie überlebte.» Dank eines neuen Reglements für die Hypercars plus GT. Und selbst in den 24 Stunden von Le Mans «zählen jetzt Sekundenbruchteile.»