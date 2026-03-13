Katar im Oktober: FIA WEC ändert Kalender der Saison 2026

Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen?
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Lange wurde im Hintergrund gebastelt, überlegt und gesprochen – nun gab es eine Entscheidung: Denn seit einiger Zeit ist ja bekannt, dass aus den aktuell offensichtlichen Gründen der Saisonauftakt 2026 der FIA WEC nicht Ende März in Katar erfolgen kann. Somit wird das Rennen am 19. April in Imola zum Saisonauftakt 2026. Nun steht auch fest, dass am Dienstag vor dem Rennen (sprich am 14. April 2026) der «Prologue» genannte offizielle WEC-Test ausgetragen wird. Schauplatz dafür ist ebenfalls Imola.
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Das (ursprünglich für den März geplante) Katar-Rennen rutscht in den Herbst und findet vom 22. bis 24. Oktober 2026 statt. Logistisch gesehen macht dies Sinn, da das Saisonfinale im nicht weit entfernt gelegenen Bahrain für den 7. November 2026 angesetzt ist. Neben Imola und Bahrain bleiben auch die weiteren WEC-Rennen terminlich gleich: Spa-Francorchamps am 9. Mai 2026, die 24h Le Mans am 13./14. Juni 2026, Sao Paulo am 12. Juli 2026, Austin am 6. September 2026 und Fuji am 27. September 2026.
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