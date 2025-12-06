Kein Porsche 963 von Proton Competition in FIA WEC 2026

Nun ist es Realität: Auch Proton Competition wird in der Saison 2026 keinen Porsche 963 in der Sportwagen-WM (FIA WEC) einsetzen. Damit werden tatsächlich keine privat aufgebotenen 963 in der Hypercar-Klasse der Sportwagen-WM antreten. Dazu kommt: Bereits vor einigen Wochen hat Porsche bestätigt, dass es keine werksseitigen 963 in der WEC 2026 geben wird.

Werbung

Werbung

Proton hat bis zuletzt alles versucht, zwei 963 in die WEC 2026 zu entsenden - die nötigen Verhandlungen mit Porsche sind nun jedoch final gescheitert. Proton nennt dies sogar ein «ernüchterndes Ergebnis nach wochenlangen Verhandlungen». In einem Statement erklärt der schwäbische Rennstall: «Wir haben unser Bestes getan, leider war es nicht möglich, eine Lösung mit Porsche zu finden», so Teameigner Christian Ried. «Für die Fans von Porsche tut es uns besonders leid, keinen 963 in der FIA WEC und in Le Mans an den Start bringen zu können. Die Langstrecke hat immer zur DNA des Herstellers gehört. Auch das war ein großer Ansporn für uns, eine Einigung mit Porsche zu erzielen.»

Somit deutet nun vieles darauf hin, dass es 2026 auch bei den 24h Le Mans keinen Porsche 963 geben wird. Durch den Titel in der amerikanischen IMSA-Serie hätte das Team Penske von der Theorie her eine Einladung zum Langstrecken-Klassiker in der Tasche. Doch diese Einladung ist an diverse Bedingungen geknüpft - beispielsweise daran, dass zwei Exemplare des entsprechenden Fahrzeuges im selben Jahr in Vollzeit in der WEC laufen müssen. (Dies ist insbesondere für die Erstellung der BoP von Nöten). Da es durch das Proton-Aus aber keine Porsche in Vollzeit in der WEC geben wird, sieht es somit auch extrem schlecht in Bezug auf einen Penske-Porsche in Le Mans aus.

Unabhängig vom Porsche 963-Projekt wird Proton Competition aber weiterhin in der LMGT3-Klasse der FIA antreten. Dort sollen 2026 wieder zwei Ford Mustang LMGT3 aufgeboten werden. Zwei Fahrer stehen dafür nun schon fest. Dabei handelt es sich um Ben Tuck und Giammarco Levorato.

Werbung

Werbung