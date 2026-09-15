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Lando Norris testet McLaren MCL-HY Hypercar in Portimão

Der 2025er Formel 1-Weltmeister machte sich von Madrid auf den Weg ins Autódromo Internacional do Algarve in Portimão. Dort saß Lando Norris im McLaren MCL-HY. Das ist das Hypercar für die FIA WEC.

FIA WEC

Lando Norris
Lando Norris
Foto: Charniaux / XPB Images
Lando Norris
© Charniaux / XPB Images

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Spezialaufgabe für Lando Norris: Nachdem der aktuelle Formel 1-Champion am Wochenende beim neuen F1-Rennen in Madrid die Pole-Position und dann im Rennen Platz drei erzielte, reiste er danach direkt nach Portimão/Portugal. Auf dem dortigen Autódromo Internacional do Algarve testete Norris den McLaren MCL-HY. Mit diesem Hypercar möchte McLaren ab 2027 in die Sportwagen-WM (FIA WEC) einsteigen.

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Norris spulte insgesamt 38 Runden auf der 4,653 Kilometer langen Strecke im Süden Portugals ab. Dabei soll er gemäß McLaren wertvolles Feedback gegeben haben. «Zunächst einmal ein großes Dankeschön an das McLaren-Hypercar-Team, dass ich den MCL-HY fahren durfte», so Norris. «Es war toll, dass sie mir die Gelegenheit gaben, etwas Spaß zu haben und Neues auszuprobieren – besonders angesichts ihrer intensiven Vorbereitungen auf die kommende Saison. Ich glaube, wir haben auch wertvolle Daten gesammelt. Ich hoffe, dass ich neue Eindrücke, Anmerkungen und Perspektiven einbringen konnte, die dem Team in dieser entscheidenden Testphase nützlich sind.»

Tatsächlich war Portimão nicht das erste Mal, dass Norris den MCL-HY bewegte. Im Sommer fuhr er das Hypercar bereits beim traditionsreichen Goodwood Festival of Speed. «Wir bei McLaren Racing sind Racer durch und durch - und das Engagement in der Formel 1, der IndyCar-Serie und der World Endurance Championship eröffnet spannende Möglichkeiten für einen serienübergreifenden Austausch», erklärte McLaren Hypercar-Teamchef James Barclay. «Lando war sehr daran interessiert, den MCL-HY auch über seinen Auftritt beim Hillclimb in Goodwood hinaus zu fahren, weshalb wir ihn zu unserem privaten Test in Portimão eingeladen haben. Wie erwartet, fand er sich extrem schnell zurecht, fügte sich nahtlos ins Team ein und lieferte wertvolles Feedback für die Weiterentwicklung des Fahrzeugs.»

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Portimão war bereits der fünfte Test für den MCL-HY. Mit diesem Rennwagen will McLaren in der Saison 2027 die Hypercar-Klasse der FIA WEC aufmischen und dort gegen die großen Platzhirsche wie Ferrari, BMW oder Toyota antreten. Der MCL-HY wurde nach LMDh-Regeln entwickelt. Chassis-Partner ist Dallara. Ebenfalls in Portimão am Steuer saßen die beiden McLaren-Werksfahrer Mikkel Jensen und Laurens Vanthoor, die 2027 Stammfahrer von McLaren in der FIA WEC sein werden.

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«Für mich persönlich war es klasse, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. Es war zudem spannend, ein neues Fahrzeug auszuprobieren. Ich habe seit Jahren keinen richtigen Test mehr in einem anderen Fahrzeug als einem Formel-1-Auto absolviert; daher war es etwas ganz Besonderes, etwas anderes testen zu dürfen – und das weiterhin als Teil der McLaren-Familie. Es war ein unterhaltsamer Tag in einem schnellen Auto auf einer tollen Strecke, an dem ich das Team bei der Vorbereitung auf den WEC-Start im nächsten Jahr unterstützen konnte. Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten; ich freue mich schon darauf, in Zukunft wieder in dieses Auto zu steigen», blickte Norris auf Portimão zurück.

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