Laurens Vanthoor wird 2027 Stammfahrer für McLaren in der FIA WEC

Die FIA WEC befindet sich aktuell in Spa-Francorchamps und absolviert das zweite Rennwochenende der Saison 2026. Doch viele Blicke gehen auch schon auf 2027. Dann steigen McLaren und Ford in die Hypercar-Klasse ein. McLaren hat gerade erst das Aussehen und mit MCL-HY den Namen des WEC-Hypercars bekannt gegeben . Nun steht auch der nächste Fahrer fest. Dabei handelt es sich um Laurens Vanthoor.

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Mit dieser Verpflichtung ist McLaren ein echter Coup gelungen. Denn Vanthoor, der seit vielen Jahren Werksfahrer bei Porsche ist, zählt zu den besten Prototypen-Piloten der Welt. 2024 gewann er im Porsche-Cockpit den WM-Titel in der Hypercar-Klasse der FIA WEC. 2025 belegte der Belgier den zweiten Platz bei den 24h Le Mans. Porsche tritt 2026 bekanntlich nicht mehr in der Hypercar-Klasse der WEC an, sondern mit dem 963 nur noch in der amerikanischen IMSA-Serie. Dort sitzt Vanthoor aktuell aber natürlich hinter dem Porsche-Lenkrad. Er wird die IMSA-Saison 2026 mit dem deutschen Hersteller fortsetzen. 2027 absolviert er bei Porsche dann ein reduziertes IMSA-Programm, sodass er parallel die FIA WEC für McLaren bestreiten kann.

«Ich hatte das Glück, in vielen wichtigen Sportwagenrennen in der richtigen Position zu sein, um zu gewinnen. Aber ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass sich in den letzten Jahren alles, was ich tue, auf einen Gesamtsieg in Le Mans konzentriert», so Vanthoor. «Letztes Jahr waren wir so nah dran - und als das WEC-Programm von Porsche Penske Motorsport endete, musste ich mir überlegen, welches Team mir die besten Siegchancen bieten könnte. Für mich war die Wahl ganz klar McLaren Racing. Sie sind in der Formel 1 und der IndyCar absolute Spitze - und ich glaube, das Gleiche gilt auch für die WEC. Ich möchte mich auch bei allen bei Porsche für ein unglaubliches Jahrzehnt im Rennsport bedanken.»

Laurens Vanthoor und Mikkel Jensen nun bestätigt

Somit stehen im Hypercar-Programm von McLaren nun zwei Piloten fest. Vor Vanthoor wurde bereits der Däne Mikkel Jensen verpflichtet. «Zunächst möchte ich Laurens bei McLaren Racing herzlich willkommen heißen. Seine Erfahrung, seine Geschwindigkeit und sein Können im Sportwagenrennsport sind eine Bereicherung für unser neues McLaren Hypercar-Team», meint Teamchef James Barclay. «Ich weiß auch, wie viel es ihm bedeutet, nach einer fantastischen Karriere bei Porsche zu McLaren zu wechseln. Wir danken Porsche dafür, dass sie Laurens die Teilnahme an unserem Testprogramm 2026 ermöglichen. Mit Laurens haben sie einen der größten Sportwagenfahrer der Welt mitentwickelt. Wir freuen uns sehr, dass sich die Gelegenheit bot, ihn ins McLaren Hypercar-Team aufzunehmen.»

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