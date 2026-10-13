Für 24 Hours of Le Mans 2027 bereits sieben Einladungen fix

Die 24 Hours of Le Mans sind der größte Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. Le Mans ist gleichzeitig jedoch auch ein Einladungsevent. Das bedeutet, dass der Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) selbst entscheidet, wer mit dabei sein darf. 2027 sind die 24 Hours of Le Mans für das Wochenende des 12./13. Juni vorgesehen.

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Auch im nächsten Jahr werden wieder 62 Autos in Le Mans zugelassen. Grundsätzlich in Le Mans antreten werden (wie üblich) jene Rennwagen, die 2027 als Vollsaison-Entry in die FIA WEC eingeschrieben sind. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Die 24 Hours of Le Mans sind ein Teil der Sportwagen-WM. Neben den WEC-Entries gibt es aber noch weitere Tickets für Le Mans 2027. Diese werden vom ACO über Einladungen aufgrund erzielter Ergebnisse vergeben. Um diese Starterlaubnis auch tatsächlich einlösen zu können, müssen die entsprechenden Teams jedoch auch diverse Bedingungen erfüllen.

Durch das am Wochenende ausgetragene 2026er Finale der European Le Mans Series steht nun fest, dass United Autosports (ELMS-Champion LMP2), Forestier Racing by Panis (ELMS-Vize-Champion LMP2), Algarve Pro Racing (ELMS-Champion LMP2 Pro/Am) und CLX Motorsport (ELMS-LMP3-Champion) eine Einladung zur den 24 Hours of Le Mans 2027 erhalten. Alle vier Tickets haben in der LMP2-Klasse Gültigkeit.

Gibt es 2027 wieder vier Corvette in Le Mans?

Auch das Corvette-Team TF Sport hat eine Einladung bekommen, da sie 2026 Champion in der LMGT3-Klasse der ELMS wurden. Diese Einladung gilt dann auch in Le Mans in der LMGT3. Zuvor wurden bereits Einladungen über die amerikanische IMSA-Serie ausgeteilt. Hier holte George Kurtz den Titel im Jim Trueman Award, der an den besten LMP2-Gentleman-Fahrer geht. Orey Fidani gewann in einer Corvette den Titel im Bob Akin Award für den besten GT-Gentleman-Fahrer der IMSA.

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Kurtz und Fidani können von der Theorie her nun Teams suchen, die mit ihnen die Herausforderung Le Mans 2027 in Angriff nehmen wollen, denn die Tickets sind personengebunden. Das Ticket für Kurtz würde in Le Mans in der LMP2-Klasse zählen. Das Ticket für Fidani in der LMGT3-Kategorie.

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Somit sind über die Einladungen nun bereits zwei Corvette Z06 LMGT3.R recht wahrscheinlich für Le Mans 20227. Sollte TF Sport auch 2027 wieder zwei Vollzeit-Entries in der WEC bekommen, stünden dann sogar vier Corvette für Le Mans im Raum.

Die IMSA verteilt auch noch ein drittes Le Mans-Ticket, welches dann für die Hypercar-Klasse wäre. Dieses ging in der Regel an das Meisterteam der IMSA-GTP-Klasse. 2026 holte Cadillac Whelen den IMSA-Titel. Dahinter steht bekanntlich Action Express Racing. Die Entscheidung über die Ticketvergabe liegt hier aber bei der IMSA. Somit ist aktuell noch unklar, wie mit dem Ticket verfahren wird. Im anstehenden Winter findet dann auch wieder die Asian Le Mans Series statt. Dort sind weitere Tickets für Le Mans 2027 zu bekommen.