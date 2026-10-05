Zwei Einladungen für die 24 Hours of Le Mans 2027 bereits fix

Die 24 Hours of Le Mans 2027 sind der größte Langstrecken-Klassiker im internationalen Motorsport. Le Mans ist gleichzeitig jedoch auch ein Einladungsevent. Das bedeutet, dass der Ausrichter ACO (Automobile Club de l’Ouest) selbst entscheidet, wer mit dabei sein darf. 2027 sind die 24 Hours of Le Mans 2027 für das Wochenende des 12./13. Juni vorgesehen.

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Auch im nächsten Jahr werden wieder 62 Autos in Le Mans zugelassen. Grundsätzlich in Le Mans antreten werden (wie üblich) jene Rennwagen, die 2027 als Vollsaison-Entry in die FIA WEC eingeschrieben sind. Der Grund dahinter ist ganz einfach: Die 24 Hours of Le Mans 2027 sind ein Teil der Sportwagen-WM.

Neben den WEC-Entries gibt es aber noch weitere Tickets für Le Mans 2027. Diese werden vom ACO über Einladungen aufgrund erzielter Ergebnisse vergeben. Um diese Starterlaubnis auch tatsächlich einlösen zu können, müssen die entsprechenden Teams jedoch auch diverse Bedingungen erfüllen.

Einladungen werden beispielsweise über die finalen Gesamtstände der European Le Mans Series 2026 oder auch der im anstehenden Winter 2026/27 ausgetragenen Asian Le Mans Series verteilt. Auch über die amerikanische IMSA-Serie gibt es LM-Einladungen. Prämiert werden von der IMSA die Titelträger im Jim Trueman und Bob Akin Award. Das amerikanische Championat hatte beim abgelaufenen Petit Le Mans bereits das Saisonfinale.

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Hier holte George Kurtz den Titel im Jim Trueman Award, der an den besten LMP2-Gentleman-Fahrer geht. «Aus meiner Sicht war das wohl eine meiner besten Saisons überhaupt», so Kurtz. «Wir sind überglücklich und in gewisser Weise auch sehr erleichtert über den Gewinn der Meisterschaft.»

Thema der Woche Nicolo Bulega: Der Nachfolger von Toprak wird in der MotoGP nicht scheitern Der Italiener Nicolo Bulega hat als Erster den Weltmeistertitel in den Klassen Supersport und Superbike gewonnen, ab 2027 fährt er in der MotoGP. Was er diese Saison leistet, sucht seinesgleichen. Weiterlesen

Orey Fidani mit Titel im Bob Akin Award

Orey Fidani gewann bereits zum dritten Mal in Folge den Titel im Bob Akin Award für den besten GT-Gentleman-Fahrer der IMSA. Kurtz und Fidani können von der Theorie her nun Teams suchen, die mit ihnen die Herausforderung Le Mans 2027 in Angriff nehmen wollen, denn die Tickets sind personengebunden. Kurtz war zuletzt mit CrowdStrike Racing by APR unterwegs; Fidani ist Teambesitzer von 13 Motorsports. Somit deutet bereits vieles auf die Teamentscheidung hin, falls die Tickets angenommen werden würden. Das Ticket für Kurtz würde in Le Mans in der LMP2-Klasse zählen. Das Ticket für Fidani in der LMGT3-Kategorie.

Die IMSA verteilt auch noch ein drittes Le Mans-Ticket, welches dann für die Hypercar-Klasse wäre. Dieses ging in der Regel an das Meisterteam der IMSA-GTP-Klasse. 2026 holte Cadillac Whelen den IMSA-Titel. Dahinter steht bekanntlich Action Express Racing. Die Entscheidung über die Ticketvergabe liegt hier aber bei der IMSA. Theoretisch könnte die IMSA-Serie das Ticket also auch an ein anderes Team aus der großen GTP-Prototypen-Klasse geben. Hier werden die nächsten Wochen sicherlich Aufschluss geben.