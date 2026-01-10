Legende Hans Herrmann im Alter von 97 Jahren verstorben

Die Motorsport-Szene trauert um Hans Herrmann, der am 9. Januar 2026 im Alter von 97 Jahren verstorben ist. Herrmann hat in seiner Karriere mehr als 80 Gesamt- und Klassensiege erzielt – insbesondere auf Porsche war er erfolgreich. So gewann Herrmann im Jahre 1970 zusammen mit Richard Attwood die 24 Stunden von Le Mans im legendären Porsche 917.

Herrmann kam am 23. Februar 1928 zur Welt. Zunächst machte er eine Ausbildung zum Konditor. Sein erstes Autorennen bestritt er 1952 mit einem Porsche 356 auf dem Nürburgring. Schon 1953 gelang mit einem Porsche 550 Coupé der erste Klassensieg in Le Mans. 1954 wurde er im 550 Spyder Klassensieger bei der Carrera Panamericana und der Mille Miglia. Herrmann fuhr seinerzeit aber auch Mercedes-Benz, Maserati, B.R.M oder Borgward.

Zusammen mit Olivier Gendebien siegte er 1960 in einem Porsche 718 RS 60 Spyder bei den 12h Sebring in Florida. Es war der erste Gesamtsieg von Porsche in einem Rennen zur Langstrecken-Markenweltmeisterschaft. Im selben Jahr folgte der Triumph bei der Targa Florio in Sizilien. Den größten Sieg seiner Karriere gab es aber 1970 in Le Mans. «1969 habe ich den Sieg knapp an Jacky Ickx verloren, nachdem wir uns die letzten eineinhalb Stunden des Rennens in jeder Runde ein paar Mal überholt hatten. 1970 sorgte Ferdinand Piëch dafür, dass wir mit einem stärkeren Motor echte Siegchancen hatten. Dass ich genau ein Jahr nach dem knapp verpassten Sieg in Le Mans gewinnen konnte, war natürlich speziell. Außerdem war es der erste Gesamtsieg für Porsche – und es war mein letztes Rennen», erinnerte sich Herrmann. In der Zeit danach blieb er Porsche treu und absolvierte weltweite Einsätze bei Klassik-Veranstaltungen.