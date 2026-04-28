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Louis Delétraz sitzt bei den 6h Spa im Cadillac-Hypercar

Der Schweizer übernimmt beim anstehenden Lauf der Sportwagen-WM (FIA WEC) den Platz des Briten Alex Lynn an der Seite von Norman Nato und Will Stevens. Jack Aitken fährt im zweiten Cadillac.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der Cadillac V-Series.R in Imola
Der Cadillac V-Series.R in Imola
Foto: Moy / XPB Images
Der Cadillac V-Series.R in Imola
© Moy / XPB Images

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Die FIA WEC ist vor gut einer Woche in Imola fulminant in die Saison 2026 gestartet. Doch nun gehen die Blicke bereits auf das nächste Rennwochenende. Das wird vom 7. bis 9. Mai 2026 auf der Strecke im belgischen Spa-Francorchamps ausgetragen. Im Gegensatz zu Imola wird Cadillac in den belgischen Ardennen aber mit Fahrer-Trios anstatt Duo antreten.

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Im V-Series.R mit der Startnummer #12 rückt Louis Delétraz an die Seite von Norman Nato und Will Stevens. Hier war im Vorfeld der Saison eigentlich der Brite Alex Lynn eingeplant. Lynn hat sich jedoch einem Eingriff wegen Nacken-Problemen unterzogen und steht somit nicht zur Verfügung.

Delétraz kennt den Cadillac aber gut und dürfte keine große Eingewöhnung haben, da er im V-Series.R von Wayne Taylor Racing in der IMSA-Serie unterwegs ist. Im amerikanischen Championat tritt auch Jack Aitken für Cadillac an. Da es eine Terminüberscheidung zwischen dem IMSA-Rennen in Long Beach und dem WEC-Event in Imola gab, musste Aitken den WEC-Auftakt auslassen.

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Für Spa-Francorchamps ist er nun aber bereit (parallel findet kein IMSA-Rennen statt). Somit fährt Aitken in Belgien zusammen mit Earl Bamber und Sébastien Bourdais im Cadillac mit der #38.

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