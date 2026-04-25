McLaren tauft das Hypercar für die FIA WEC auf MCL-HY

Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher.
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Die Saison 2026 der FIA WEC hat letzte Woche in Imola gerade erst begonnen. Doch viele Blicke gehen auch schon auf 2027. Dann kommen Ford und McLaren neu in die Hypercar-Klasse hinzu. McLaren arbeitet beim Chassis mit Dallara zusammen und für den Vortrieb sorgt ein V6-Turbomotor. Das Fahrzeug wird nach LMDh-Reglement entworfen. Bislang unklar war aber, wie die britische Traditionsmarke das WEC-Hypercar nennen würde.
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Doch nun wurde tatsächlich der Name enthüllt: McLaren MCL-HY. Mit der Bezeichnung MCL geht McLaren somit einen ähnlichen Weg wie in der Formel 1. «Die Rückkehr des Namens McLaren an die Spitze des Sportwagenrennsports ist ein bedeutender Meilenstein und ein stolzer Moment für alle bei McLaren Racing und McLaren Automotive», so James Barclay (Executive Director of McLaren Endurance Racing). «Wir befinden uns in einer goldenen Ära des Sportwagenrennsports - und die Hypercar-Kategorie ist weiterhin äußerst erfolgreich. Unser neuer Fahrzeugname zollt dem Respekt.» Am 4. Mai 2026 will McLaren weitere Infos zum MCL-HY geben und wohl auch ein Fahrzeug zeigen, mit dem die Testarbeit beginnen soll.
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