Mikkel Jensen erster Pilot für das WEC-Hypercar von McLaren

In der Saison 2027 wird auch McLaren die Hypercar-Klasse der FIA WEC bereichern. Das dann Verwendung findende Fahrzeug wird aktuell entwickelt – und soll im Laufe des Jahres 2026 erste Testfahrten unternehmen. Dazu kommt: In Bezug auf die Piloten hat die britische Marke nun einen ersten Vollzug zu vermelden. So wird Mikkel Jensen am Steuer des McLaren-Hypercars Platz nehmen.

Der Däne begann seine Profikarriere 2017 und feierte schnell Erfolge im GT-Sport. Später wechselte er zu den Prototypen und war bis Ende 2025 Werksfahrer im WEC-Aufgebot von Peugeot. «Ich bin ungemein stolz darauf, McLaren beizutreten und freue mich sehr, von Anfang an Teil des Hypercar-Projekts zu sein», so Jensen. «Schon beim Betreten des Boulevards am McLaren Technology Centre bekomme ich Gänsehaut. Es verdeutlicht nicht nur die lange Formel-1-Geschichte von McLaren, sondern erinnert mich auch daran, dass wir mit dem 1995 in Le Mans siegreichen F1 GTR eine unglaubliche Erfolgsgeschichte im Langstreckenrennsport fortschreiben werden.»

Der Däne wird auch eine wichtige Rolle in Entwicklungsprogramm WEC-Hypercars spielen. «Die Verpflichtung von Mikkel ist ein weiterer wichtiger Meilenstein beim Aufbau unseres neuen Hypercar-Teams», meint James Barclay (Teamchef von McLaren Endurance Racing). «Er hat sich bereits als einer der wettbewerbsfähigsten und vielseitigsten Sportwagenrennfahrer der Welt bewiesen und bringt einen großen Erfahrungsschatz aus der Hypercar-Kategorie mit.»