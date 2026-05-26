Mit 81 Jahren: Jacky Ickx testet WEC-Hypercar von Genesis

Seit der Saison 2026 ist auch die Hyundai-Tochter Genesis in der Hypercar-Klasse der FIA WEC aktiv und setzt zwei GMR-001-Hypercar genannte Rennwagen ein. Beim letzten Saisonrennen Anfang Mai in Spa-Francorchamps gab es die ersten Punkte und nun stehen am Wochenende des 13./14.Juni 2026 die 24h Le Mans auf der Agenda. Die freie Zeit zwischen den Events hat Genesis nun zu einer ganz speziellen Testfahrt genutzt.

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Denn der sechsfache Le Mans-Sieger Jacky Ickx (1969, 1975, 1976, 1977, 1981 und 1982) durfte das GMR-001-Hypercar testen. Ickx ist bereits seit geraumer Zeit Berater des Genesis-WEC-Projekts und kennt das Team somit bestens. Schauplatz der Testfahrt war der Circuit Paul Ricard in Le Castellet (Südfrankreich).

Genesis hatte sich für die so spezielle Probefahrt zudem eine Überraschung für Ickx ausgedacht und den GMR-001-Hypercar in dunkelblau mit einem weißen Streifen foliert. Das sollte an das legendäre Helm-Design erinnern, mit dem Ickx in seiner aktiven Rennzeit unterwegs war. «Es war sehr emotional, als als ich das Auto sah», meinte Ickx.

Mit vor Ort beim Test war auch André Lotterer. Der Deutsche ist bekanntlich Stammfahrer von Genesis in der FIA WEC. Lotterer und Ickx kennen sich seit vielen Jahren; sie verbindet eine Freundschaft. «Die Möglichkeit, die mir das Team bot, war absolut einzigartig», freute sich Ickx über die Testfahrt und fügte schmunzelnd hinzu: «Ich verspreche Euch aber, ich werde nächstes Jahr sicherlich keine Rennen damit fahren.»

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