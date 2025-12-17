Mit Güven und Lietz: So besetzt Manthey die WEC-Porsche

Lando Norris ist Formel-1-Weltmeister 2025, mit Rang 3 in Abu Dhabi hat er sich erstmals den Titel gesichert, als elfter Fahrer aus Grossbritannien. Aber wer ist dieser Lando Norris eigentlich?
Porsche ist bekanntlich aus der Hypercar-Klasse der FIA WEC ausgestiegen und setzt keine Werks-963 mehr in der Sportwagen-WM ein. Auch ein privater Vorstoß von Proton Competition 2026 mit zwei 963 in der WEC anzutreten, war nicht erfolgreich. Doch unabhängig vom 963 wird der schwäbische Hersteller der WEC erhalten bleiben – und zwar über das Manthey Team, das wieder in der LMGT3-Klasse antreten wird.
Dieses LMGT3-Engagement war bislang sogar auch recht erfolgreich. Denn sowohl 2024 als auch 2025 konnte der Rennstall aus der Eifel nicht nur den LMGT3-Titel holen, sondern auch den Klassensieg bei den 24h Le Mans einfahren. Daran soll 2026 natürlich angeknüpft werden, wenn erneut zwei 911 GT3 R LMGT3 an den Start gerollt werden. Neu im WEC-Cockpit wird dabei Ayhancan Güven sitzen – sprich kein Geringerer als der 2025er DTM-Champion. Güven teilt sich ein Fahrzeug mit James Cottingham und Timur Boguslavskiy. Ihr Porsche wurde unter der Nennung «Manthey DK Engineering» gemeldet.
«Ich freue mich sehr auf die WEC-Saison 2026 zusammen mit James und Timur. Ich hatte eine erfolgreiche Zeit mit Manthey in der DTM und in anderen Langstreckenrennen und -serien. Auch wenn ich also zum ersten Mal in die WEC einsteige, fühle ich mich im Team natürlich schon sehr wohl und bin bereit, auf unseren bisherigen Erfolgen aufzubauen. Mir ist bewusst, dass es eine neue Meisterschaft für mich sein wird, aber wie immer werden wir hart arbeiten und uns optimal auf das erste Rennen in Katar vorbereiten», so Güven.
Routinier Lietz erneut im WEC-Einsatz Im zweiten Porsche, der unter der Nennung «The Bend Manthey» gemeldet ist, werden sich Yasser Shahin, Riccardo Pera und Richard Lietz abwechseln. Werksfahrer Lietz zählt zu den großen Routiniers im Sportwagen-Sport und saß bereits 2024 und 2025 im Manthey-Porsche in der WEC. Während seiner Karriere konnte der Österreicher bereits sechsmal einen Klassensieg in Le Mans für sich verbuchen. «Ich freue mich, dass wir 2026 wieder mit einem starken Team in der WEC für Manthey antreten dürfen: Yasser kehrt zurück, Riccardo bleibt an Bord, und auch ich darf wieder gemeinsam mit der mir vertrauten Truppe ins Lenkrad greifen», ist Lietz hoch motiviert. Saisonstart der WEC-Saison 2026 ist am 28. März in Katar.
