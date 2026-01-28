Weiter zum Inhalt
Mit Robert Kubica: So ist der gelbe Ferrari 499P 2026 besetzt
Auch 2026 startet AF Corse wieder mit einem Ferrari 499P in der Sportwagen-WM (FIA WEC). Das private Auto holte 2025 den Sieg bei den legendären 24 Stunden von Le Mans.
FIA WEC
Der private Ferrari 499P aus der WECDer private Ferrari 499P aus der WECFoto: Moy/XPB Images
Der private Ferrari 499P aus der WEC© Moy/XPB Images
Wenn Ende März in Katar die Saison 2026 in der FIA WEC beginnt, werden 17 Hypercars von acht Marken um den Gesamtsieg fighten. Alpine, Aston Martin, BMW, Cadillac, Genesis, Peugeot und Toyota setzen jeweils zwei Werksautos ein, vom Ferrari 499P werden sogar drei Exemplare vertreten sein. Denn neben den zwei roten Werks-499P ist auch wieder der gelbe Renner am Start, der privat von AF Corse betreut wird. Es ist tatsächlich das einzige verbliebene Privatauto in der FIA WEC.
Bislang war für den AF-Corse-Ferrari lediglich Yifei Ye als Pilot bestätigt. Nun stehen seine beiden Teamkollegen fest. Dabei handelt es sich um den Briten Phil Hanson und den früheren F1-Fahrer Robert Kubica aus Polen. Dieses Trio war bereits 2025 gemeinsam in der FIA WEC unterwegs. Dabei wurden tatsächlich auch große Erfolge gefeiert. So erzielten Ye/Hanson/Kubica 2025 den prestigeträchtigen Gesamtsieg bei den legendären 24 Stunden von Le Mans. Damit nicht genug. Das Trio belegte auch Platz zwei in der Gesamtwertung der WEC. Somit ist klar: Auch 2026 wird mit dem gelben Ferrari 499P zu rechnen sein.
