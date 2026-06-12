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Mit Silverstone: So sieht der FIA-WEC-Kalender für 2027 aus

Anstatt acht soll es 2027 wieder neun Rennen in der FIA WEC geben, da Silverstone zurückkehrt. Saisonstart wäre in Katar. Le Mans ist auf den 12./13. Juni 2027 platziert. Das sind die Termine.

FIA WEC

Zuletzt fuhr die FIA WEC 2019 in Silverstone
Zuletzt fuhr die FIA WEC 2019 in Silverstone
Foto: Moy / XPB Images
Zuletzt fuhr die FIA WEC 2019 in Silverstone
© Moy / XPB Images

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Die FIA WEC geht 2027 bereits in ihre 15. Saison und hat dafür nun einen ersten (vorläufigen) Kalender veröffentlicht. Dieser besteht dann aus neun Rennen – und somit einem mehr als in den vergangenen Jahren. Grund: Silverstone wurde wieder als Station aufgenommen. Dort war die WEC zuletzt 2019 unterwegs. Der Saisonauftakt soll 2027 dann wieder in Katar stattfinden. Das angedachte Datum wäre der 27. März 2027. Gleich bleibt die Rennlänge von 1812 Kilometern. (Die ungewöhnliche Zahl 1812 bezieht sich auf den Nationalfeiertag Katars). Ebenfalls in Katar soll auch der Prolog durchgeführt werden. Das sind die offiziellen WEC-Testfahrten. Als Termin dafür wurde der 21./22. März 2027 genannt.

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Nach der Action in Katar geht es für die WEC nach Europa. Am 11. April 2027 gibt es die 6h Imola auf dem Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Die Rückkehr nach Silverstone ist dann für den 25. April 2027 angesetzt. Im Mai geht es dann auf den Circuit de Spa-Francorchamps in den belgischen Ardennen, der bislang in jeder WEC-Saison angefahren wurde. Genauso wie der ganz große Klassiker: Die 24 Hours of Le Mans, die für den 12./13. Juni 2027 eingeplant wurden.

Im Sommer überquert die WEC dann den «großen Teich» - zunächst in Richtung Brasilien. Auf der Strecke in São Paulo/Interlagos ist ein 6h Rennen angesetzt. Es folgt der Circuit of the Americas in Austin (Texas/USA). Die beiden restlichen Läufe haben noch mehr WEC-Tradition: Fuji im September und Bahrain als Saisonfinale.

Empfehlungen

Der vorläufige Terminplan der WEC 2027 (alles ohne Gewähr)

21./22. März 2027 - Katar (Prolog)

27. März 2027 - Katar 1812 km

11. April 2027 - 6h Imola

25. April 2027 – 6h Silverstone

15. Mai 2027 - 6h Spa-Francorchamps

12./13. Juni 2027 – 24 Hours of Le Mans

11. Juli 2027 - 6h São Paulo

12. September 2027 - CoTA/Austin

26. September 2027 - 6h Fuji

6. November 2027 - 8h Bahrain

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