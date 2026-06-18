Nach 24 Hours of Le Mans: Toyota in beiden WM-Wertungen vorne

Das dritte Rennwochenende 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende zu Ende - und mit den 24 Hours of Le Mans war es zudem das Saisonhighlight. Der Sieg beim Klassiker in Westfrankreich ging an Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries im Toyota TR010 Hybrid. Da es in Le Mans doppelte Punkte (im Vergleich zu den Standard-6h-Rennen der WEC) gibt, katapultiert sich das Trio auf Rang eins der WM-Gesamtwertung. Mit den 50 eingefahrenen Zählern kommen Conway/Kobayashi/de Vries nun auf 75 Punkte.

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Robin Frijns und René Rast haben im BMW M Hybrid V8 weiterhin eine gute Saison. Durch Platz zwei in Le Mans, den Sieg in Spa-Francorchamps und den fünften Platz in Imola stehen derzeit 71 Punkte auf dem Konto. Das bedeutet Rang zwei der Tabelle. Ihr Teamkollege Sheldon van der Linde musste das Rennen in Imola auslassen. Er liegt mit 61 Zählern somit auf Tabellenrang drei.

Vierte sind aktuell Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi, die den zweiten Toyota pilotieren. Ihre Highlights waren der Sieg beim Auftakt in Imola und Platz drei zuletzt in Le Mans. Sie liegen bei 56 Zählern. Die Top Fünf komplettieren James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi im Ferrari 499P mit 39 Punkten.

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 132 Punkten an, BMW liegt mit 96 Zählern auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 62 Punkte kommen, und Alpine mit 38 Punkten. Cadillac hat auf Rang fünf 32 Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 12. Juli 2026 in Interlagos/Brasilien angesetzt.

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