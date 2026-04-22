Nach 6h Imola: Blick auf den Stand in der Hypercar-Klasse der WEC

Der Saisonauftakt 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende auf der Strecke in Imola zu Ende - und war ein großer Triumph für Toyota, die mit einer taktischen Meisterleistung Ferrari bei deren Heimspiel schlagen konnten. Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi gewannen im TR010 Hybrid das Rennen und führen somit auch die Fahrer-Wertung der WEC an. Das Trio hat 25 Punkte gesammelt.

Werbung

Werbung

Rang zwei in der Tabelle belegen James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi, die im zweiten Werks-Ferrari 499P nicht nur Zweite im Rennen wurden, sondern (durch Giovinazzi) auch den Extra-Zähler für die Pole-Position abstaubten und somit auf 19 kommen. Dahinter folgen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries, die im zweiten Toyota 15 Punkte auf dem Konto haben.

Mit 12 Punkten geht Tabellenplatz vier an das Alpine-Trio António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Die Top Fünf komplettieren Robin Frijns und René Rast im BMW M Hybrid V8 mit zehn Zählern.

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 40 Punkten an, Ferrari liegt mit 27 Zählern auf Platz zwei vor BMW, die auf 16 Punkte kommen, und Alpine mit 13 Punkten. Cadillac hat auf Rang fünf vier Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 9. Mai 2026 im belgischen Spa-Francorchamps angesetzt.

Werbung

Werbung