Nach 6h Imola: Blick auf den Stand in der Hypercar-Klasse der WEC
Das Toyota-Trio Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi führt nach dem Sieg beim Saisonauftakt der FIA WEC auch die Gesamtwertung an. Bei den Herstellern liegt Toyota vor Ferrari und BMW.
Der Saisonauftakt 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende auf der Strecke in Imola zu Ende - und war ein großer Triumph für Toyota, die mit einer taktischen Meisterleistung Ferrari bei deren Heimspiel schlagen konnten.
Rang zwei in der Tabelle belegen James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi, die im zweiten Werks-Ferrari 499P nicht nur Zweite im Rennen wurden, sondern (durch Giovinazzi) auch den Extra-Zähler für die Pole-Position abstaubten und somit auf 19 kommen. Dahinter folgen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries, die im zweiten Toyota 15 Punkte auf dem Konto haben.
Mit 12 Punkten geht Tabellenplatz vier an das Alpine-Trio António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Die Top Fünf komplettieren Robin Frijns und René Rast im BMW M Hybrid V8 mit zehn Zählern.
In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 40 Punkten an, Ferrari liegt mit 27 Zählern auf Platz zwei vor BMW, die auf 16 Punkte kommen, und Alpine mit 13 Punkten. Cadillac hat auf Rang fünf vier Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 9. Mai 2026 im belgischen Spa-Francorchamps angesetzt.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Ergebnisse Aktueller Stand