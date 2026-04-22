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Nach 6h Imola: Blick auf den Stand in der Hypercar-Klasse der WEC

Das Toyota-Trio Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi führt nach dem Sieg beim Saisonauftakt der FIA WEC auch die Gesamtwertung an. Bei den Herstellern liegt Toyota vor Ferrari und BMW.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Boxenstopp bei Toyota mit beiden TR010 Hybrid
Boxenstopp bei Toyota mit beiden TR010 Hybrid
Foto: Moy / XPB Images
Boxenstopp bei Toyota mit beiden TR010 Hybrid
© Moy / XPB Images

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Im Artikel erwähnt

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Der Saisonauftakt 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende auf der Strecke in Imola zu Ende - und war ein großer Triumph für Toyota, die mit einer taktischen Meisterleistung Ferrari bei deren Heimspiel schlagen konnten. Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi gewannen im TR010 Hybrid das Rennen und führen somit auch die Fahrer-Wertung der WEC an. Das Trio hat 25 Punkte gesammelt.

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Rang zwei in der Tabelle belegen James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi, die im zweiten Werks-Ferrari 499P nicht nur Zweite im Rennen wurden, sondern (durch Giovinazzi) auch den Extra-Zähler für die Pole-Position abstaubten und somit auf 19 kommen. Dahinter folgen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries, die im zweiten Toyota 15 Punkte auf dem Konto haben.

Mit 12 Punkten geht Tabellenplatz vier an das Alpine-Trio António Félix da Costa, Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Die Top Fünf komplettieren Robin Frijns und René Rast im BMW M Hybrid V8 mit zehn Zählern.

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Im Artikel erwähnt

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 40 Punkten an, Ferrari liegt mit 27 Zählern auf Platz zwei vor BMW, die auf 16 Punkte kommen, und Alpine mit 13 Punkten. Cadillac hat auf Rang fünf vier Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 9. Mai 2026 im belgischen Spa-Francorchamps angesetzt.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Sebastien Buemi

Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

Toyota Motorsport GmbH

Sebastien Buemi

Sébastien Buemi

/

Brendon Hartley

/

Ryō Hirakawa

8

213

6:00:10,939

1:32,490

02

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

Ferrari

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

/

James Calado

/

Antonio Giovinazzi

51

213

+13,352

1:32,462

03

Mike Conway

Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

Toyota Motorsport GmbH

Mike Conway

Mike Conway

/

Kamui Kobayashi

/

Nyck de Vries

7

213

+41,187

1:32,659

04

António Félix da Costa

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

213

+59,385

1:33,009

05

Robin Frijns

Robin Frijns / René Rast

BMW M Team WRT

Robin Frijns

Robin Frijns

/

René Rast

20

213

+1:00,543

1:32,729

06

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

213

+1:00,901

1:32,066

07

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

15

213

+1:01,506

1:32,572

08

Earl Bamber

Earl Bamber / Sébastien Bourdais

Jota Sport

Earl Bamber

Earl Bamber

/

Sébastien Bourdais

38

213

+1:01,995

1:32,541

09

Placeholder - Racer

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Placeholder - Racer

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

212

+1 Runde

1:32,489

10

Placeholder - Racer

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Placeholder - Racer

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

212

+1 Runde

1:32,348

Events

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    17.–19.04.2026
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    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
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    10.–13.06.2026
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  1. Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
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  2. Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
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    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
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