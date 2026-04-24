Nach 6h Imola: So steht es aktuell in LMGT3-Klasse der FIA WEC

Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Nach dem LMGT3-Sieg in Imola führen Daniel Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson die Tabelle logischerweise auch an. Das Trio, das einen BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT fährt, hat 25 Punkte gesammelt. Rang zwei geht mit 18 Punkten an Nicky Catsburg, Jonny Edgar und Blake McDonald, die eine Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport pilotieren.

Dritte sind Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin (The Bend Manthey) im Porsche 911 GT3 R LMGT3 mit 15 Zählern. Die Top Vier komplettieren Timur Boguslavskiy, James Cottingham und Ayhancan Güven im Porsche von Manthey DK Engineering mit 12 Punkten.

Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: Das Team WRT markiert (mit dem BMW mit der Startnummer #69) mit 25 Punkten die Spitze. Auf Platz zwei ist TF Sport (mit der Corvette Startnummer #33) mit 18 Punkten vor dem Porsche von The Bend Manthey mit 15 Punkten. Der Porsche von Manthey DK Engineering befindet sich an vierter Stelle und hat 12 Punkte auf dem Konto. Das nächste Rennen der FIA WEC ist am 9. Mai 2026 in Spa-Francorchamps angesetzt.

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