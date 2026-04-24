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Nach 6h Imola: So steht es aktuell in LMGT3-Klasse der FIA WEC

Das Team WRT führt die LMGT3-Tabelle nach dem Saisonauftakt in Imola an. Auf Platz zwei liegt TF Sport. Daniel Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson haben in der Fahrerwertung die Spitze inne.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Boxenstopp beim BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT
Boxenstopp beim BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT
Foto: Moy / XPB Images
Boxenstopp beim BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT
© Moy / XPB Images

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Im Artikel erwähnt

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Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Nach dem LMGT3-Sieg in Imola führen Daniel Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson die Tabelle logischerweise auch an. Das Trio, das einen BMW M4 LMGT3 Evo vom Team WRT fährt, hat 25 Punkte gesammelt. Rang zwei geht mit 18 Punkten an Nicky Catsburg, Jonny Edgar und Blake McDonald, die eine Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport pilotieren.

Dritte sind Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin (The Bend Manthey) im Porsche 911 GT3 R LMGT3 mit 15 Zählern. Die Top Vier komplettieren Timur Boguslavskiy, James Cottingham und Ayhancan Güven im Porsche von Manthey DK Engineering mit 12 Punkten.

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Im Artikel erwähnt

Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: Das Team WRT markiert (mit dem BMW mit der Startnummer #69) mit 25 Punkten die Spitze. Auf Platz zwei ist TF Sport (mit der Corvette Startnummer #33) mit 18 Punkten vor dem Porsche von The Bend Manthey mit 15 Punkten. Der Porsche von Manthey DK Engineering befindet sich an vierter Stelle und hat 12 Punkte auf dem Konto. Das nächste Rennen der FIA WEC ist am 9. Mai 2026 in Spa-Francorchamps angesetzt.

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01

Sebastien Buemi

Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

Toyota Motorsport GmbH

Sebastien Buemi

Sébastien Buemi

/

Brendon Hartley

/

Ryō Hirakawa

8

213

6:00:10,939

1:32,490

02

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

Ferrari

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

/

James Calado

/

Antonio Giovinazzi

51

213

+13,352

1:32,462

03

Mike Conway

Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

Toyota Motorsport GmbH

Mike Conway

Mike Conway

/

Kamui Kobayashi

/

Nyck de Vries

7

213

+41,187

1:32,659

04

António Félix da Costa

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

213

+59,385

1:33,009

05

Robin Frijns

Robin Frijns / René Rast

BMW M Team WRT

Robin Frijns

Robin Frijns

/

René Rast

20

213

+1:00,543

1:32,729

06

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Placeholder - Racer

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

213

+1:00,901

1:32,066

07

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

15

213

+1:01,506

1:32,572

08

Earl Bamber

Earl Bamber / Sébastien Bourdais

Jota Sport

Earl Bamber

Earl Bamber

/

Sébastien Bourdais

38

213

+1:01,995

1:32,541

09

Placeholder - Racer

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Placeholder - Racer

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

212

+1 Runde

1:32,489

10

Placeholder - Racer

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

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Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

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83

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