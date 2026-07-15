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Nach 6h Sao Paulo: Blick auf die WM-Tabelle der FIA WEC

Das BMW-Duo Robin Frijns und René Rast führt nach dem achten Platz beim vierten Rennen 2026 der FIA WEC nun die WM-Gesamtwertung wieder an. Bei den Herstellern markiert hingegen Toyota die Spitze.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der BMW M Hybrid V8 von Frijns/Rast/van der Linde
Der BMW M Hybrid V8 von Frijns/Rast/van der Linde
Foto: Moy / XPB Images
Der BMW M Hybrid V8 von Frijns/Rast/van der Linde
© Moy / XPB Images

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Das vierte Rennwochenende 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende zu Ende. Der Sieg beim 6h Rennen in Interlagos (Sao Paulo/Brasilien) ging an Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor im BMW M Hybrid V8. Damit liegen Marciello und Magnussen mit 50 Punkten nun auf Platz sechs der Tabelle. (Vanthoor ließ den Auftakt in Imola aus und hat 44 Punkte gesammelt). Weitere gute Kunde für BMW: Denn die Teamkollegen Robin Frijns und René Rast führen die Tabelle an. Durch Platz zwei in Le Mans, den Sieg in Spa-Francorchamps, den fünften Platz in Imola und nun Platz acht in Interlagos stehen derzeit 75 Punkte auf dem Konto.

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Ebenfalls auf 75 Zähler kommen Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries im Toyota TR010 Hybrid. Ihr Highlight war sicherlich der Sieg bei den 24 Hours of Le Mans. Zuletzt in Brasilien gab es jedoch einen Nuller. Sheldon van der Linde, der zusammen mit Frijns/Rast im BMW sitzt, liegt auf Rang drei der Tabelle. Er ließ Imola ebenfalls aus und hat insgesamt 65 Punkte gesammelt.

Vierte sind aktuell James Calado, Antonio Giovinazzi und Alessandro Pier Guidi im Ferrari 499P mit 57 Punkten. In Imola und zuletzt in Brasilien belegten sie Platz zwei. Die Top Fünf komplettieren Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi, die den zweiten Toyota pilotieren. Ihre Highlights waren der Sieg beim Auftakt in Imola und Platz drei in Le Mans. Sie liegen bei 56 Zählern.

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. Toyota führt die Hersteller-Wertung mit 132 Punkten an, BMW liegt mit 127 Zählern auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 88 Punkte kommen, und Cadillac mit 60 Punkten. Alpine hat auf Rang fünf 41 Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 6. September 2026 in Austin/Texas (USA) angesetzt.

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