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Nach 6h Spa: Blick auf den Stand in der Hypercar-Klasse der FIA WEC

Das BMW-Duo Robin Frijns und René Rast führt nach dem Sieg beim zweiten Saisonrennen 2026 der WEC in Spa-Francorchamps auch die Gesamtwertung an. Bei den Herstellern liegt BMW von Toyota und Ferrari.

FIA WEC

Sieger bei den 6h Spa: Der BMW M Hybrid V8
Sieger bei den 6h Spa: Der BMW M Hybrid V8
Foto: Moy / XPB Images
Sieger bei den 6h Spa: Der BMW M Hybrid V8
© Moy / XPB Images

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Im Artikel erwähnt

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Das zweite Saisonrennen 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende auf der Strecke in Spa-Francorchamps zu Ende - und war ein großer Triumph für BMW, die mit einer taktischen Meisterleistung Ferrari und Auftaktsieger Toyota schlagen konnten. Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde gewannen im M Hybrid V8 vor den Teamkollegen Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor. Da van der Linde den Saisonauftakt in Imola auslassen musste, führen Frijns und Rast die Tabelle mit 35 Zählern aber alleine an.

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Rang zwei in der Tabelle belegen mit Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi die Sieger des Rennens von Imola. Nach Spa hat das Toyota-Trio nun insgesamt 26 Punkte auf dem Konto. BMW-Fahrer van der Linde liegt mit den 25 in Spa gesammelten Zählern auf der dritten Position.

Dahinter folgen mit ebenfalls 25 Punkten die Toyota-Fahrer Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries auf Platz vier (der punktgleiche van der Linde befindet sich durch das bessere Rennresultat aus Spa auf Rang drei der Fahrer-Wertung). Die Top Fünf komplettieren die BMW-Piloten Kevin Magnussen und Raffaele Marciello mit 24 Punkten.

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Im Artikel erwähnt

BMW auch in der Hersteller-Wertung top

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. BMW führt die Hersteller-Wertung mit 59 Punkten an, Toyota liegt mit 52 Zählern auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 42 Punkte kommen, und Aston Martin mit 14 Punkten. Alpine hat auf Rang fünf ebenfalls 14 Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 13./14. Juni 2026 angesetzt. Das sind die 24h Le Mans. Der Klassiker an der französischen Sarthe hat auch auf die Tabelle elementare Auswirkungen, denn es werden doppelte Punkte vergeben.

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

01

Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde

BMW M Team WRT

Robin Frijns

/

René Rast

/

Sheldon van der Linde

20

151

6:01:17,036

2:04,391

02

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

151

+1,969

2:04,517

03

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

151

+2,622

2:04,569

04

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

151

+5,004

2:04,334

05

Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

Toyota Motorsport GmbH

Mike Conway

/

Kamui Kobayashi

/

Nyck de Vries

7

151

+6,015

2:05,079

06

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

151

+11,552

2:04,613

07

Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy

Peugeot Sport

Paul di Resta

/

Stoffel Vandoorne

/

Nick Cassidy

93

151

+12,861

2:04,177

08

André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert

Genesis Magma Racing

André Lotterer

/

Pipo Derani

/

Mathys Jaubert

17

151

+29,882

2:04,525

09

Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz

Jota Sport

Will Stevens

/

Norman Nato

/

Louis Delétraz

12

151

+31,837

2:04,891

10

Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

Toyota Motorsport GmbH

Sébastien Buemi

/

Brendon Hartley

/

Ryō Hirakawa

8

151

+32,165

2:04,798

Events

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  • Vergangen

    6 Hours of Imola

    Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italien
    17.–19.04.2026
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    Total Energies 6 Hours of Spa-Francorchamps

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    07.–09.05.2026
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    Le Mans, Frankreich
    10.–13.06.2026
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    04.–06.09.2026
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