Nach 6h Spa: Blick auf den Stand in der Hypercar-Klasse der FIA WEC

Das zweite Saisonrennen 2026 der FIA WEC ging am vergangenen Wochenende auf der Strecke in Spa-Francorchamps zu Ende - und war ein großer Triumph für BMW, die mit einer taktischen Meisterleistung Ferrari und Auftaktsieger Toyota schlagen konnten . Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde gewannen im M Hybrid V8 vor den Teamkollegen Kevin Magnussen, Raffaele Marciello und Dries Vanthoor. Da van der Linde den Saisonauftakt in Imola auslassen musste, führen Frijns und Rast die Tabelle mit 35 Zählern aber alleine an.

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Rang zwei in der Tabelle belegen mit Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi die Sieger des Rennens von Imola. Nach Spa hat das Toyota-Trio nun insgesamt 26 Punkte auf dem Konto. BMW-Fahrer van der Linde liegt mit den 25 in Spa gesammelten Zählern auf der dritten Position.

Dahinter folgen mit ebenfalls 25 Punkten die Toyota-Fahrer Mike Conway, Kamui Kobayashi und Nyck de Vries auf Platz vier (der punktgleiche van der Linde befindet sich durch das bessere Rennresultat aus Spa auf Rang drei der Fahrer-Wertung). Die Top Fünf komplettieren die BMW-Piloten Kevin Magnussen und Raffaele Marciello mit 24 Punkten.

BMW auch in der Hersteller-Wertung top

In der Hersteller-Wertung gilt die Reglung, dass zwei Autos pro Marke gezählt werden. Privat eingesetzte Fahrzeuge (sprich aktuell nur der gelbe Ferrari 499P von AF Corse) sind nicht punktberechtigt. BMW führt die Hersteller-Wertung mit 59 Punkten an, Toyota liegt mit 52 Zählern auf Platz zwei vor Ferrari, die auf 42 Punkte kommen, und Aston Martin mit 14 Punkten. Alpine hat auf Rang fünf ebenfalls 14 Zähler gesammelt. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 13./14. Juni 2026 angesetzt. Das sind die 24h Le Mans. Der Klassiker an der französischen Sarthe hat auch auf die Tabelle elementare Auswirkungen, denn es werden doppelte Punkte vergeben.

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