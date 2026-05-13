Nach 6h Spa: So steht es derzeit in der LMGT3-Klasse der FIA WEC

Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Nach den beiden LMGT3-Podien in Imola und in Spa-Francorchamps führen Richard Lietz, Riccardo Pera und Yasser Shahin die Tabelle an. Das Trio, das einen Porsche 911 GT3 R LMGT3 vom Team The Bend Manthey fährt, hat 30 Punkte gesammelt. Rang zwei geht mit 26 Punkten an Antares Au, Tom Fleming und Marvin Kirchhöfer, die einen McLaren 720S LMGT3 Evo von Garage 59 pilotieren. Sie haben zuletzt in Spa-Francorchamps gesiegt. Dritte sind die Klassensieger vom Auftakt in Imola Daniel Harper, Anthony McIntosh und Parker Thompson (Team WRT) im BMW M4 LMGT3 Evo mit 25 Zählern.

Die Top Vier komplettieren Nicky Catsburg, Jonny Edgar und Blake McDonald in der Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport mit 22 Punkten. Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: The Bend Manthey markiert mit 30 Punkten die Spitze. Auf Platz zwei ist Garage 59 (mit dem McLaren mit der Startnummer #10) mit 26 Punkten vor dem Team WRT (mit dem BMW mit der Startnummer #69) mit 25 Punkten. TF Sport (mit der Corvette Startnummer #33) befindet sich an vierter Stelle und hat 22 Punkte auf dem Konto. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 13./14. Juni 2026 angesetzt. Das sind die 24h Le Mans. Der Klassiker an der französischen Sarthe hat auch auf die Tabelle elementare Auswirkungen, denn es werden doppelte Punkte vergeben.