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Nach den Koreanern: Kommen jetzt die Chinesen in die WEC?

Mit Genesis debütierte der Hyundai-Konzern in Imola im Langstreckensport. Doch die Koreaner und Toyota könnten bald nicht die einzigen asiatischen Vertreter in der Hypercar-Klasse der WEC sein.

FIA WEC

Volles Haus bei der WEC in Spa
Volles Haus bei der WEC in Spa
Foto: Moy / XPB Images
Volles Haus bei der WEC in Spa
© Moy / XPB Images

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Im Fahrerlager von Spa-Francorchamps lebten Gerüchte über einen bevorstehenden Einstieg eines chinesischen Herstellers auf. Im Gespräch war vor allem BYD. Der aktuell erfolgreichste E-Autobauer setzt vermehrt auf Hybridtechnologie und soll den Motorsport als neues Instrument der aggressiven globalen Marketingstrategie entdeckt haben – nicht nur, weil Europa-Chefin Stella Li sich den chinesischen GP in Schanghai nicht entgehen ließ. BYD könnte über den Motorsport auch seine erst jüngst in Europa eingeführte Premiummarke Denza promoten, wie es auch Hyundai mit Genesis vormachte.

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Neugründung oder Übernahme eines Teams wären die Möglichkeiten, von denen die zweite auf der Hand liegt, seit Alpine den Rückzug aus dem WEC mit Ende 2026 bestätigte. Die etablierte Struktur des Einsatzteams Signatech wäre vorhanden, Chef Philippe Sinault offenbar einer Übernahme nicht abgeneigt, die zahlreiche Arbeitsplätze in Bourges sichern würde. Da Le Mans der beliebteste (weil am meisten publikums- und medienwirksam) Ort für große Ankündigungen großer Projekte ist, spekulieren viele mit einer Bekanntgabe Mitte Juni.

Ob sich BYD WEC und Formel 1 gleichzeitig vornimmt, ist nicht bekannt. Der chinesische Rivale Geely soll ebenfalls über eine globale Motorsportpräsenz nach dem etwas seichten Auftreten der Marke Lynk & Co. in der Tourenwagenszene nachdenken. Im Geely-Imperium wäre die Luxusmarke Zeekr eine strategische Möglichkeit, Farbe zu bekennen.Le Mans könnte heuer also mehrfach spannend werden.

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Zeit

Bestzeit

01

Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde

BMW M Team WRT

Robin Frijns

/

René Rast

/

Sheldon van der Linde

20

151

6:01:17,036

2:04,391

02

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

151

+1,969

2:04,517

03

Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas Nielsen

Ferrari

Antonio Fuoco

/

Miguel Molina

/

Nicklas Nielsen

50

151

+2,622

2:04,569

04

Harry Tincknell / Tom Gamble

Aston Martin THOR Team

Harry Tincknell

/

Tom Gamble

007

151

+5,004

2:04,334

05

Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de Vries

Toyota Motorsport GmbH

Mike Conway

/

Kamui Kobayashi

/

Nyck de Vries

7

151

+6,015

2:05,079

06

Yifei Ye / Robert Kubica / Philip Hanson

AF Corse

Yifei Ye

/

Robert Kubica

/

Philip Hanson

83

151

+11,552

2:04,613

07

Paul di Resta / Stoffel Vandoorne / Nick Cassidy

Peugeot Sport

Paul di Resta

/

Stoffel Vandoorne

/

Nick Cassidy

93

151

+12,861

2:04,177

08

André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert

Genesis Magma Racing

André Lotterer

/

Pipo Derani

/

Mathys Jaubert

17

151

+29,882

2:04,525

09

Will Stevens / Norman Nato / Louis Delétraz

Jota Sport

Will Stevens

/

Norman Nato

/

Louis Delétraz

12

151

+31,837

2:04,891

10

Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō Hirakawa

Toyota Motorsport GmbH

Sébastien Buemi

/

Brendon Hartley

/

Ryō Hirakawa

8

151

+32,165

2:04,798

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    10.–13.06.2026
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