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Nach Le Mans: So steht es derzeit in der LMGT3-Klasse der FIA WEC

TF Sport führt die LMGT3-Tabelle der Sportwagen-WM (FIA WEC) nach den 24 Hours of Le Mans 2026 an. Auf Platz zwei liegt Vista AF Corse. Nicky Catsburg und Jonny Edgar sind in der Fahrerwertung vorne.

FIA WEC

Die Corvette Z06 LMGT3.R in Le Mans
Die Corvette Z06 LMGT3.R in Le Mans
Foto: Moy / XPB Images
Die Corvette Z06 LMGT3.R in Le Mans
© Moy / XPB Images

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Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Pro Auto muss aber auch mindestens ein Pilot im Aufgebot sein, der den FIA-Status Bronze inne hat.

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Nach dem Klassensieg bei den 24 Hours of Le Mans führen Nicky Catsburg und Jonny Edgar die Tabelle an. Sie haben 72 Punkte gesammelt. Beim Klassiker in Le Mans fuhren beide zusammen mit Ben Keating in der Corvette Z06 LMGT3.R von TF Sport. Der US-Amerikaner musste jedoch die beiden ersten WEC-Läufe in Imola und Spa-Francorchamps wegen einer Verletzung auslassen. Somit hat Keating lediglich 50 Punkte gesammelt. Damit ist er dennoch auf Platz zwei der Tabelle.

Dritte sind Francois Hériau, Simon Mann und Alessio Rovera mit 40 Zählern. Das Trio fährt einen Ferrari 296 LMGT3 Evo von Vista AF Corse. Die Top Vier komplettieren Tom van Rompuy und Hadrien David im Lexus RC F LMGT3 vom Akkodis ASP Team mit 37 Zählern. Direkt dahinter liegt deren Teamkollege Jack Hawksworth mit 36 Punkten.

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Im Artikel erwähnt

Die Teamwertung zeigt ein ähnliches Bild: TF Sport markiert 72 Punkten die Spitze. Auf Platz zwei ist Vista AF Corse (mit dem Ferrari mit der Startnummer #21) mit 40 Punkten vor dem Akkodis ASP Team (mit dem Lexus mit der Startnummer #78) mit 37 Punkten. Garage 59 (mit dem McLaren Startnummer #10) befindet sich an vierter Stelle und hat 34 Punkte auf dem Konto. Das nächste Rennen der FIA WEC ist für den 12. Juli 2026 in Interlagos/Brasilien angesetzt.

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Jonny Edgar

72

1

Nicky Catsburg

72

2

Ben Keating

50

3

Alessio Rovera

40

3

François Heriau

40

3

Simon Mann

40

4

Hadrien David

37

4

Tom Van Rompuy

37

5

Jack Hawksworth

36

6

Antares Au

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